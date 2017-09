Elgen er blitt lettere på 15 år

Skulle nordtrønderske jegere tatt ut samme totalvekt i år som i 2002 måtte de ha skutt 300 flere dyr.

Jaktlaget Vålen i Ogndal i Steinkjer i har de siste årene skutt i overkant av 30 elg til en totalverdi av rundt 330.000 kroner. Jaktleder Leif Kjesbu hadde likevel ønsket av kvotebehovet ikke hadde vært mer enn 20 dyr.

– Vi har utrolig mye elg i forhold til arealet. Vi har forsøkt å ta unna store kvoter gjennom flere år for å bøte på problemet, men det virker ikke som vi lykkes med å få ned elgbestanden, sier Kjesbu.

Både skogen og innmarka bærer etter hvert preg av den store tettheten av elg på det 14.000 mål store valdet i Ogndal. At småskogen har hatt store beiteskader har vært en utvikling grunneierne har sett gjennom flere år. Det som nå bekymrer er nedbeiting av innmarka.

– Vi har over tid hatt beiteskader på gress og rundballer. Men nå forsyner elgen seg også av kornet – i år også av bygg. Dette er noe vi ikke har sett tidligere, sier Kjesbu.

Ti prosent lettere

Påstanden om at det mange steder er for mye elg støttes av rådgiver Rune Hedegart ved Nord-Trøndelag fylkeskommune. Han ønsket allerede for ti år siden å halvere elgbestanden i Nord-Trøndelag.

– Vi har en markert nedgang i slaktevekten på felt elg siden 2002. Mest bekymringsfull er nedgangen på elgkuer som er hele 10 kilo, sier Hedegart.

Gjennomsnittsnedgangen for alle typer elg ligger på rundt sju kilo – som for en elgkalv betyr en vektnedgang på ti prosent.

Lettere kuer betyr færre kalver. Dette fordi en ung elgku ofte må oppnå en slaktevekt på 150-160 kilo før den kan bli drektig.

Færre og lettere kalver

– Med synkende vekter vil kalveproduksjonen synke, samt at kalvene vil bli mindre. Vi er på vei inn i en ond sirkel, sier Hedegart.

Seniorforskjer Erling Johan Solberg ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sier at elgkua ofte kan bli tre og fire år før den oppnår en kroppsvekt som gir god fertilitet – i verste fall vil den aldri oppnå denne vekten.

Slanket seg for flere millioner

Tar man utgangspunkt i en vektnedgang på sju kilo fram til 2014, og antar at vekten var den samme under fjorårets jakt – har næringen hatt en inntektsnedgang på 3,36 millioner kroner. Dette basert på 5.300 felte dyr og en kilopris på 80 kroner.

– Skulle jegerne i Nord-Trøndelag ha tatt ut samme totalvekt elg i 2016 som i 2002 måtte uttaket ha vært økt med 300 dyr, sier Hedegart.

Rådgiveren viser til at en har hatt samme utvikling andre steder i landet, og at løsningen der har tvunget seg fram: et høyere uttak for å redusere elgbestanden kraftig.

– Her ser en at det har tatt så mye som 15 år før vektnedgangen har begynt å flate seg ut – så her er det snakk om enormt lange effekter, sier Hedegart – som ønsker at man skal være føre var i Trøndelag.

Øker tildelingen

Steinkjer kommuneskoger tildeler i underkant av 300 elg på forskjellige vald hvert år. Skogsjef Pål Malmo er klar over utviklingen og ser at det er nødvendig med et høyere uttak.

– Vi hadde i fjor et uttak på 285 individer og har i økt til 295. Vi ønsker å redusere stammen slik at et nødvendig årlig uttak på sikt vil ligge på 230, sier Malmo.

Han tror årsaken til vektnedgangen på dyr er mer nyansert enn at flere dyr kjemper om de samme beiteområdene. Blant annet tror han veiing og innmelding av slaktevekt har blitt mer nøyaktig nå enn tidligere.

– Men jeg er enig i at vi ikke ha elgen boende midt i åkrene på sommeren, selv om dette også har sammensatte årsaker som blant annet lagring av rundballer, sier Malmo.

Det er også teorier om at klimaendringer kan ha en innvirkning på vekten. Seniorforsker Erling Johan Solberg ved NINA ser ikke bort fra at det er finnes slike faktorer på påvirker vekstperioden.

– Vi er ikke skråsikker, men det kan ha blitt en dreining på vekstsesongen slik at elgen har en annen vekstkurve enn tidligere, sier Solberg.

Men også han anser tilgang og kvalitet på mat som det mest avgjørende for vektutviklingen.

Tjener 15 kroner per mål

Jaktlaget Vålen består av 30 grunneiere med bruk fra 70 til 1.500 mål. Inntekten av elgjakta er rundt regnet 15 kroner per mål, med dagens tildeling. Likevel ønsker jaktleder Leif Kjesbu på sikt og få et uttak på færre dyr enn i dag.

– Med så stort antall dyr får vi ikke skutt alt selv og leier derfor ut en del av jakta, sier Kjesbu.

Med utleie til jaktlag både fra Molde og Bergen har de tilleggsinntekter på jakta som gjør at antall dyr ikke blir avgjørende.

– Vi ønsker en sunn elgstamme og en god forvaltning av både inn- og utmark. Dette bidrar også til å gi alle en god jaktopplevelse.