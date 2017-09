Marit kjøpte rosa million-traktor

Marit Kolstad fra Namdalseid har lenge gått rundt og fleipet med at hun skulle hatt en rosa traktor på gården Vengstad som hun og mannen Johnny Kolstad driver. Da Johnny for en stund tilbake skulle dra på ei landbruksmesse ville Marit være med. Rett å slett for å passe på så ektemannen lot seg friste til å kjøpe ny traktor.

– Det gikk vel egentlig litt som jeg «fryktet», humrer Marit og forteller at det ikke gikk lange tid før Johnny var hektet på kroken til traktorselger.

Traktoren var både fin og praktisk, men Marit gikk med på kjøpet på en betingelse: Den skulle være rosa!

Selgeren fra Akershus Traktor på Verdal lovte at traktoren kunne leveres rosa, og dermed satt Johnny i «fella» og avtalen gikk i boks.

Tips fra Sverige

Ideen til Marit kom egentlig fra et svensk traktorfirma som reklamerte med at de skulle gi 10.000 kroner til den svenske kreftforeningen for hver ny rosa traktor som ble bestilt.

– Jeg er veldig opptatt av å framsnakke landbruket og ikke minst kvinnene i landbruket. Når vi i tillegg kan sørge for at det blir gitt et såpass stort pengebeløp til et godt formål blir det ekstra stas å kjøre rundt med en splitter ny og knall rosa traktor, sier Kolstad.

Hun klarte å holde traktorkjøpet hemmelig for barna, og de ble svært overrasket da nytraktoren de fikk overlevert på Verdal mandag var rosa.

– Traktoren er en suksess allerede før den har fått kommet i aksjon på gården.

– Liker engasjementet

Frode Moe, som selger Valtra for Akershus Traktor i Verdal, sier at han setter pris på forslaget fra Marit Kolstad og hans traktoren ble veldig fin med knall rosa foliering.

– Sjekken på 10.000 overrekker vi Kreftforeningen med stor glede. Marits engasjement støtter vi fullt ut og er glade for å kunne være med og bidra. Jeg tør vel å gå så langt som å si at dette er en greie vi kan være med på senere også hvis noen har lyst til å kjøpe seg en rosa traktor, sier Moe.