Overhalla-dødsfallet: Siktet mor til jente (3) blir ikke løslatt

Kvinnen møtte i Inntrøndelag tingrett for fengslingsmøte torsdag. Hun er siktet for å ha utøvd grov kroppsskade på barnet sitt, som døde på sykehus etter at hun hadde fått store skader i hjemmet, natt til 26. juni i år.

Politiet anket avgjørelsen og mandag tok lagmannsretten anken til følge, melder adressa.no. Moren blir dermed sittende i varetekt i fire nye uker.

Stefaren er siktet for samme forhold. Han ble varetektsfengslet for fire nye uker i forrige uke, med brev- og besøkskontroll.

– Vil ta kontakt med barna

Tingretten mente i forrige uke at faren for bevisforspillelse ikke var sterk.

Lagmannsretten mener imidlertid at «det er en reell og konkret mulighet for at siktede kan forspille bevis om hun løslates», skriver adressa.no. Dette knytter lagdommerne særlig til to av hennes barn, som politiet ønsker videre avhør av. I likhet med politiet, mener retten at moren trolig vil forsøke å oppnå kontakt med barna sine om hun blir løslatt. Dette mener dommerne ville ha vært «svært uheldig for den videre etterforskning». De to barna som politiet ønsker å avhøre, er i dag i barnevernets omsorg.

Kvinnen har også tidligere blitt begjært løslatt, da Sør-Trøndelag tingrett i juli opphevet varetekten til moren. Den gang ble også kjennelsen anket, og påtalemyndigheten vant fram med fortsatt varetektsfengsling av moren.

– Falt ut av sengen

Det var 28. juni at jenta (3), som er av utenlandsk opprinnelse, døde etter at hun ble funnet hardt skadd i hjemmet sitt i Overhalla. Moren til jenta og stefaren var begge hjemme med jenta da skaden oppsto.

To dager før, mandag 26. juni, fikk AMK-sentralen melding om at jenta på tre år var skadet. AMK rykket ut og legen som behandlet jenta slo umiddelbart alarm, og mente at hun måtte være utsatt for vold. Legen kontaktet barnevernet, som igjen varslet politiet – klokken 03.02.

Kort tid senere ble jenta fraktet til St. Olavs Hospital i luftambulanse med alvorlige hodeskader. Onsdag 28. juni døde hun av disse skadene.

Foreldrene har tidligere hevdet at skadene til jenta var en følge av at hun hadde falt ut av sengen og at helsepersonell hadde bedt foreldrene forsøke å riste liv i jenta da de ringte 113.