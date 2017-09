Var løvbrann i kum

Det var løv nede i en kum på utsiden av et hus som førte til røykutvikling og utrykning av nødetater like over klokka 9 mandag.

Klokken 9.47 melder politiet at brannen er slukket.

Politiet fikk naboene til kjelleren det kom røyk fra raskt ut fra sine boliger.

Operasjonsleder Lars Letnes ved politiet i Nord-Trøndelag opplyste ltil Trønder-Avisa like etter at røykutviklingen ble meldt, at det kom røyk fra en kjeller i Kongensgata, men at brannmannskapene på stedet foreløpig ikke visste hva som forårsaket røyken.

– Vi aner ikke hva det er foreløpig. Vi har tatt ut de som bor i nærheten og har kontroll på den biten, sa Letnes.

Politiet meldte om røykutvikling i Kongensgata klokken 9.11 mandag.