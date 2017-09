Vegvesenet sjekket beltebruk i buss

I forrige uke kjørte Statens vegvesen en landsdekkende kontroll av beltebruk i busser. I Midt-Norge ble 1235 passasjerer kontrollert, og det endte med i alt 48 gebyrer pålydende kroner 1500,-.

Fornøyde

Det var ekspressbusser, som har belte til alle sine sitteplasser og ingen ståplasser, som ble kontrollert. Hovedvekten av kontrollene var derfor i Trøndelag, der det er mest trafikk med ekspressbuss, opplyser vegvesenet i en pressemelding.

- Vi er veldig fornøyde med at det var en svært liten andel av de kontrollerte busspassasjerene som ikke hadde festet på seg beltet, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt i pressemeldingen.

Flesteparten av gebyrene er blitt skrevet ut når de har stoppet busser i tettbygd strøk, altså der fartsgrensen er lavere.

- Passasjerene er mindre flinke til å feste på seg beltet når bussen kjører i lave hastigheter, og vi kan bare oppfordre alle busspassasjerer til å feste på seg beltet med en gang de setter seg på bussen, fortsetter hun.

Statens vegvesen har hatt økt fokus på beltebruk i buss de siste årene, med faste kampanjeuker om våren og høsten, men understreker at det foregår kontrollvirksomhet hele året.

- Vi ser at beltebruken blant busspassasjerene øker. Det hjelper å gjennomføre kontroller og minne om at man ikke bare kan skade seg selv, men andre passasjerer hvis det skjer en trafikkulykke og man ikke er festet med belte i bussen, sier Henden.

Bruker du belte når du reiser med buss?

Ja, om det er belter installert så. 68%

Det hender jeg glemmer meg. 10%

Bruker aldri belte i buss. 6%

Reiser aldri med buss. 16%
180 stemmer

Vane

På landsbasis ble 9552 passasjerer kontrollert, og det totalt sett ble det skrevet ut 206 gebyrer. I tillegg ble 448 sjåfører kontrollert og fem sjåfører fikk gebyr for ikke å ha brukt belte.

-Det er gledelig å se at flere bruker belte i buss etter at vi startet kampanjen i 2015. Grunnen til at de fleste ikke bruker belte i buss er fortsatt at de ikke har det inne som en vane. Mer informasjon, kontroller og muligheten for å få gebyr ser vi har en effekt og bidrar til å øke beltebruken, sier fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen Ida Bergene Kongsrud