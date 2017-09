38 kjøretøy begjært avskiltet i storkontroll

Fra klokka 13.30 til klokka 20.00 onsdag kontrollerte Statens Vegvesen hele 3050 kjøretøy i Stjørdal.

38 av kjøretøyene ble begjært avregistrert.

– Det er slurv fra bileierne. De har ikke vært på EU-kontroll, har ikke betalt årsavgift eller mangler forsikring på bilen, sier Vist.

– Vi hadde helst sett at førerne hadde ordnet opp før vi stopper dem, så de slipper ubehageligheter og ekstrautgifter.

To team

Vist sier at dagens resultat dessverre er nokså forventet ved bruk automatisk nummerskilt-leser. Det vil si at et kamera registerer skiltnummer på bilene som kjører forbi. Deretter stopper kontrollørene kjøretøyene som blinker rødt når de blir kontrollert opp mot motorvognregisteret.

Under onsdagens kontroll var Vegvesenet delt i to team – som kontrollerte bilene som kjørte på gamle E6 (fv. 705) nord for Gevingåsen, og bilene som kjørte på E14 inn mot Stjørdal.

– Det er ulike årsaker til at bilister ikke har ting på stell. Å kjøre uten forsikring er veldig alvorlig. Forsikringsselskapene betaler ikke ut dersom noe skjer, og innbetalingen er misligholdt, sier Vist.

Fem fikk dekkgebyr

I kontrollen ble det også skrevet 19 mangellapper. Ni fikk beltegebyr.

– Det er for så vidt bra beltebruk. Vi skrev ut noen beltebebyr, men ikke mange.

To ble anmeldt for manglende kjørerrett. Det vil si at ikke hadde gyldig førerkort for kjøretøyet de førte.

Fem fikk dekkgebyr på grunn av utslitte dekk.

– Det er noen som tenker at de skal bruke opp absolutt siste rest av dekkene før det byttes om til vinterdekk, kommenterer Vist.