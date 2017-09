Enkelt å gjøre eldre rekkehus mer brannsikre

Rekkehusbrannen i Vinne natt til søndag spredte seg mellom leilighetene over kaldloftet. Spørsmålet er om det finnes tiltak som kan bedre brannsikkerheten på eldre rekkehus.

Ja, mener Direktoratet for byggkvalitet, etaten som forvalter det bygningstekniske regelverket i Norge.

Mye kan gjøres innvendig

- Det finnes en rekke alternativer for oppgradering av brannsikkerheten i eldre rekkehus, fra de forholdsvis enkle som kan bety oppdeling av loft med innvendige brannskillevegger, tetting av gesimskasse på undersiden, brannalarmanlegg med detektering på loft - til de de mer kostnadskrevende tiltak som installering av automatisk slokkeanlegg, sier senioringeniør Trond Andresen.

Også muligheter utvendig

Hva som eventuelt foretas av branntekniske utbedringer ved utvendige renoveringer er ikke noe vi har oversikt over.

Det kan tenkes at man ved slike renoveringer oppgraderer gesimskasser for derav å hindre brannspredning utvendig via vinduer til loft, dette må da vurderes i sammenheng med luftemuligheter for loftsrommet, men lar seg stort sett enkelt løse.