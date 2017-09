Nå er operasjonssentralen i Nord-Trøndelag historie

I dag gikk siste skift ved politiets operasjonssentral i Steinkjer. Klokka 12.00 onsdag overtok den nye, store operasjonssentral i Trondheim styringen av alle operative politiressurser i Trøndelag.

Siste nødtelefon som ble tatt i mot var trafikkuhellet på E 14 i Stjørdal, som kom klokka 10.29.

– For få fra nordfylket Tre av fire fra Nord-Trøndelag ønsket ikke å pendle til jobb på den nye operasjonssentralen for politiet i Trøndelag.

Blir med videre

Operasjonsleder Lars Letnes gikk siste vakt på operasjonssentralen i Steinkjer – som nå blir nedlagt.

- Jeg har vært med siden 2003, så det er litt vemodig, sier Letnes - som er en av fire operasjonsledere fra «gamle» Nord-Trøndelag som blir med til Trondheim.

Letnes har vært en krumtapp i fagmiljøet i Nord-Trøndelag. Han har blant annet vært prosjektleder for innføringen av det digitale nødnettet og sammenkoblingen av det norske og svenske nødnettet.

– Tryggheten er viktigst Det er sterke reaksjoner over at sju politiansatte fra Nord-Trøndelag er beordret til den nye operasjonssentralen i Trondheim.

Lokalt politi består

Stabssjef og leder for Fellesoperativ enhet i Nord-Trøndelag, Jan Birger Jacobsen, kjenner også på vemodet.

- Vi føler at vi i Nord-Trøndelag har fått til veldig mye bra, utviklet et sterkt fagmiljø og gode felles samhandling. Håpet er at det som nå er er bygd opp gjennom 14 år ikke blir borte ved overflytningen til Trodnheim, sier han.

- Hvordan merker innbyggerne i Nord-Trøndelag at operasjonssentralen blir nedlagt?

- Det aller beste ville vært at ingen hadde merket noe som helst når de ringer til politiet, sier han.

Han legger til at selv om operasjonssentralen blir borte, vil det lokale poltiiet i Nord-Trøndelag bestå.