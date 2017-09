Ryan takket av etter åtte år som fylkesmann

STEINKJER: Tidligere i dag ble fylkesmann Inge Ryan takket av som fylkesmann av regjering, det offentlige Nord-Trøndelag og flere av sine kollegaer rundt omkring i landet under ei tilstelning i kantina ved Statens Hus. Ryan ble hyllet av mange for sin måte han har utført gjerningen som fylkesmann på, og beskrives som en svært imøtekommende mann med helt spesielle samarbeidsevner og en leder det går an å være uenig med uten å bli uvenner.

Ryan slutter som fylkesmann lørdag, og overlater da stolen til Gerd Janne Kristoffersen som blir fungerende fylkesmann fram til 1. januar når fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen og Frank Jenssen overtar som fylkesmann for et samlet Trøndelag.