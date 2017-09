Elverum innstilt som første leder i Trøndelag Senterungdom

30. september skal Trøndelag Senterungdom avholde sitt første fylkesårsmøte mens Nord- og Sør-Trøndelag Senterungdom gjør vedtak om å legge ned dagen før på sine fylkesårsmøter.

Valgkomiteen har lagt frem sin innstilling til det første fylkesstyret i Trøndelag Senterungdom hvor Dorthea Elverum (21) fra Stjørdal er innstilt som fylkesleder.

- Jeg er svært glad og ydmyk for å bli innstilt som leder for Trøndelag Senterungdom. Det er et verv jeg har stor respekt for. Det å skulle være lagleder for det største fylkeslaget i Senterungdommen er en svært spennende og givende rolle.» sier Dorthea Elverum i en pressemelding.

Stort politisk talent

Dorthea har vist seg som et stort politisk talent i de to årene hun har vært fylkesleder i Nord-Trøndelag. Hun har store ambisjoner for det nye fylkeslaget og valgkomiteen er overbeviste om at hun vil være en god leder for senterungdommer i Trøndelag, sier valgkomiteens leder Ada Arnstad

- Innstillingen er satt sammen for at begge de tidligere fylkeslagene skal være godt representert. Vi tror dette er et styre som vil arbeide for god muligheter i by og bygd i hele Trøndelag, fortsetter Arnstad.

To fra sørfylket

Elverum får med seg to representanter fra Sør-Trøndelag Senterungdom i ledelsen, Bent-Joacim Bentzen som politisk nestleder og Vegard Frøseth Fenes som organisatorisk nestleder.

- Det nye trøndelagsfylket trenger et sterkt og tydelig senterungdomslag som kjemper ungdom i hele den nye regionen. Jeg håper fylkesårsmøtet gir meg tillit til å gjøre jobben som lagleder.» sier Dorthea Elverum.