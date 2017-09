Fortsatt ikke enighet etter Aps toppmøte

Fra klokken 12 og flere timer utover torsdag møttes flere sentrale Ap-politikere fra Trøndelag for å bli endelig enige om maktkabalen i fylkespolitikken.

De kom ikke i mål.

– Vi har hatt et kjempegodt møte, og pratet godt sammen. Vi er nesten i mål, men detaljer gjenstår, sier Anne Marit Mevassvik (Ap).

Helt siden sammenslåingen av trønderfylkene ble vedtatt, har "alle" trodd at Tore O. Sandvik (Ap) ville vinne kampen mot Anne Marit Mevassvik (Ap) om å bli tidenes første trønderske fylkesordfører.

Men nord og sør i Ap har slitt med å bli enige om resten av maktkabalen, blant annet på grunn av spørsmålet om hvordan en hemmelig intern avtale skal tolkes.

Kjemper om plasser

Det er i praksis klart at Anne Marit Mevassvik (nord) blir Aps gruppeleder, og at hun sammen med Sandvik skal sitte i fylkesutvalget. Tre av Aps fire siste plasser er trolig også klare, nemlig May Britt Lagesen (nord), Terje Sørvik (nord) og Hanne Moe Bjørnbet (sør). Kampen om den siste plassen står mellom Per Olav Hopsø (sør) og Jan Inge Kaspersen (nord). Men andre detaljer kan også være avgjørende i spørsmålet.

Spørsmålet om makta i fylkespolitikken henger delvis også sammen med makta i Trøndelag Ap.

– Når kommer dere i mål?

– Det må jo være klart til vi skal ha styremøte og representantskap onsdag, sier Mevassvik.

– Men dere går inn i helga uten å formelt ha utpekt verken ordfører eller partileder?

– Om vi går i helga og ikke er ferdig eller ikke, vet jeg ikke helt. Det er ikke helg ennå. Vi må ha noen runder, både vi fra nord og dem fra sør, sier Mevassvik.

Holder tett om partileder

Parallelt med diskusjonene om makta i fylkestinget har skal Ap finne den første lederen i Trøndelag Ap.

Så langt vil ingen peke på noen kandidat, annet enn at vedkommende skal velges blant de tolv som er utpekt til å sitte i fellesstyret. Det var lenge spekulert i at lederen ville ble en av dagens to fylkesledere, altså Anne Marit Mevassvik (nord) eller Karianne Tung (sør).

Fra Nord-Trøndelag er det: Anne Marit Mevassvik, May Britt Lagesen, Terje Sørvik, Joar Håve, Bjørn Iversen og Bente Estil.

Verdal-ordfører Iversen mener nordtrønderne må få partilederen hvis sørtrønderne får fylkesordføreren (for abonnenter).