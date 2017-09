Han stilte ultimatum om Høyre-makta

Onsdag vraket Høyre Torhild Aarbergsbotten til fylkesutvalget i nye Trøndelag fylkeskommune.

I stedet valgte det konstituerende møtet i partiet at Henrik Kierulf blir med Pål Sæther Eiden inn i utvalget.

Det har skapt sterke reaksjoner fra Aarbergsbotten, som ikke visste noe om planene på forhånd. Aarbergsbotten peker på Eiden og Kierulf som arkitektene bak vrakingen.

Demokratiske prosesser

Overfor Trønder-Avisa sier Pål Sæther Eiden at valget skjedde etter demokratiske prosesser i partiet.

– Jeg skal være forsiktig med å eskalere konfliktnivået i mediene. Men nominasjonskomiteen foreslo meg på førsteplass. Det takket jeg ja til. Det ble stemt over hvem som skal ha de ulike posisjonene i gruppa etter Høyres regler. Valgkomiteen var nedsatt enstemmig. Alle representanter som har stemmerett ble innkalt, og møtet gjorde beslutningene.

– Stemmer det at du fremmet ultimatum om dette på møtet?

– Jeg var tydelig på at skal jeg ha en funksjon med gruppelederansvar for partiet, er det viktig for meg å ha personer nærmest meg som gjør at jeg faktisk kan ivareta funksjonen på en god måte. Jeg har jobbet 1,5 år med Henrik, og det var et samarbeid jeg ønsket å videreføre. Gjennom det får man også det beste ut av meg som gruppeleder.

– Har du et dårlig forhold til Aarbergsbotten?

– Jeg og Torhild har ikke jobbet så mye sammen, og vi har verken et godt eller dårlig forhold.

Ikke bak hennes rygg

Han forstår at Aarbergsbotten er uenig i valget.

– Selvsagt kan Torhild være uenig. Men det er et demokratisk valg som ble foretatt.

– Hun sa til Trønder-Avisa onsdag at hun ikke kjente til det som var i ferd med å skje. Har dette skjedd bak hennes rygg?

– Nei. Dette var et resultat av møtet, hvor det var en bred debatt om temaet.

Aabergsbotten sa torsdag til Trønder-Avisa at hun nå ser seg om etter annet arbeid.

– Hvordan blir samarbeidsforholdene framover?

– Torhild må nesten svare for hva hun ønsker med sin egen arbeidssituasjon. Jeg tror løsningene vi har valgt er de beste for å få til samarbeidsrelasjoner i Høyres gruppe, og med andre partier. Jeg tror også dette er en god løsning for å få frem Høyres politikk på.