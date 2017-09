Sier nei til gjeldsforslag

Onsdag ettermiddag kom svaret fra gruppen som har lånt Norske Skogindustrier penger uten å ha pant. De aksepterer ikke styrets forslag til refinansiering, og truer med rettssak hvis de som har pant i selskapet krever pantet sitt innløst.

Nytt og bedre forslag

Torsdag ettermiddag kom svaret fra de som har kontrollen over fabrikkene. De mener den andre gruppen ikke på noe vis har prøvd å komme til en kompromissløsning, selv etter et nytt og bedre forslag som ble sendt dem 22. September.

Tviler på flertall

Gruppen som har pant i fabrikkene mener forslaget fra den andre gruppen er så håpløst at det ikke har noen sjanse til å oppnå 75 prosents flertall blant långiverne. Nå truer de med å tiltre pantet allerede over helga hvis de ikke får nok aksept for konsernets gjeldsløsning innen fredag 29. September klokka 17.

Må starte med beredskapsplanlegging

- Dette har tatt alt for lang tid allerede. Mandag må Norske Skogindustrier starte beredskapsplanlegging slik at verdiene i driftsselskapet blir sikret. Samtidig er det avgjørende at styret i Norske Skogindustrier ASA går videre med planen fra de usikrede kreditorene. Det vil føre til tap fra de andre som har lånt konsernet penger eller har investert i det, skriver de i en kunngjøring torsdag ettermiddag.