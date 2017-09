Vraket etter intern maktkamp i Høyre

Onsdag kveld møttes den nye fylkestingsgruppen i Høyre i Trøndelag til konstituering.

På forhånd hadde valgkomiteen innstilt at Pål Sæther Eiden fra Vikna skulle bli partiets gruppeleder, mens Torhild Aarbergsbotten skulle bli nestleder.

På møtet ble i stedet Henrik Kierulf fra Trondheim valgt på andreplassen, etter en avstemning. Dette betyr at det er Kierulf, ikke Aarbergsbotten, som skal inn i fylkesutvalget (formannskapet).

Visste ikke om planene

Aarbergsbotten har hatt permisjon fra fylkespolitikken siden like før jul i 2015, fordi hun har vært fast møtende vara på Stortinget mens Linda Hofstad Helleland (H) har vært statsråd. Men når en ny stortingsperiode starter denne uken, er hun ikke lenger vara. Dermed kommer hun tilbake.

Ryktene om det interne opprøret har svirret de siste dagene, men ingen ville før møtet bekrefte at valgkomiteens innstilling ikke kom til å gå gjennom.

Da Trønder-Avisa snakket med Aarbergsbotten ved 13-tiden onsdag var hun helt ukjent med at partiet skulle vrake henne.

– Vi tar kampene i nominasjonen. Deretter oppfører vi oss skikkelig mot hverandre. Det er min leveregel, sa hun da.

– Fryktelig lei meg

Dagen derpå er det en svært skuffet Aarbergsbotten som snakker med Trønder-Avisa.

– Jeg er fryktelig lei meg, og egentlig i sjokk. Jeg skal være ærlig og si jeg aldri hadde trodd noen slike ting skulle skje i partiet Høyre: At en håndfull personer tilsidesetter partiets høyeste organ, nominasjonsmøtet, og ikke minst det velgerne har sagt, sier hun.

Aarbergsbotten var Sør-Trøndelag Høyres listetopp i 2015-valget.

– Hvordan blir det å jobbe videre i denne gruppa?

– Slik det ser ut nå, kan det bli veldig vanskelig. Jeg skal være åpen og ærlig og si at hvis en annen arbeidsgiver ønsker min kompetanse og erfaring, vil jeg nok være veldig interessert i det.

Hvorvidt hun kan være aktuell for et annet verv, for eksempel leder i kontrollutvalget, vet hun ikke ennå.

Hun har ønsket seg tilbake til fylkespolitikken for å jobbe med politiske saker.

Ultimatum

– Hvem oppfatter du har stått bak dette?

– Det var to som ønsket seg noen posisjoner. Og som de fikk, sier hun, med klar referanse til Eiden og Kierulf.

Hun opplever at Eiden stilte ultimatum om å vrake henne.

– Han sa han ikke kunne ha med meg. Samtidig mente han gruppa Høyre har hatt har fungert godt.

– Hvorfor vil han ikke ha med deg?

– Det får han svare for selv. Dette er en særdeles spesiell framgangsmåte i et parti. Du kan ikke velge dine samarbeidspartnere selv. Det er parti og velgere som setter opp laget.

God jobb

Henrik Kierulf bedyret før møtet også at ingenting var på gang.

– Jeg er ikke kjent med dette. Jeg er opptatt av å gjøre en god jobb for Høyre og nye Trøndelag, uavhengig av hvilken rolle jeg får. Dette skal gruppen avgjøre i kveld, skrev han i en epost til Trønder-Avisa onsdag ettermiddag.

Trønder-Avisa har ikke kommet i kontakt med Eiden og Kierulf torsdag.