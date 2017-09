Lekkasje i godstog i Levanger

Meldingen kom fra politiet i Trøndelag klokken 09.07.

Toget står på jernbanesporet 300 meter nord for rundkjøringen på Mule. Det er usikkert hvor lenge det blir stående, skriver Bane NOR på sine nettsider:

«Levanger – Bergsgrav er stengt for trafikk pga. at et tog sperrer sporet. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Du finner informasjon om ditt tog i vårt Togkart, på våre nettsider, i vår app Togtider og på skjermer på stasjonen».

Det er godsselskapets ansvar å løse dette, sammen med Bane NOR, opplyser NSBs pressevakt. De vil ta en vurdering etterhvert på om det er behov for buss eller maxitaxi, ellers vil de forsøke å opprettholde togtrafikken med visse forsinkelser.

Mannskaper på stedet sier at det har vært en lekkasje av kjøleveske i lokomotivet og at det derfor har stanset.

Ifølge Trønder-Avisas reporter på stedet kom det ikke synlig røyk fra toget da han var der klokken 09.15. Brannmannskapene er også i ferd med å pakke sammen utstyret.