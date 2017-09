Tok vare på bygda-drosjen

Magne Sletvold fra Stjørdal kom tilfeldigvis over den gamle drosjebilen for fire år siden. Han forteller at bilen var i forholdsvis god mekanisk stand da han kjøpte den, men at den var godt brukt og sliten i lakken.

– Da jeg kjøpte bilen var den blå. Jeg sendte den ganske raskt til Polen for å få den lakkert tilbake til originalfargen som heter «Barcelona Medium Taupe», sier Sletvold mens han åpner luka til bilens enorme bagasjerom og viser fram det grundige arbeidet.

Dollarglis

Da bilen var ny i 1965 var den som en skikkelig luksusbil som tilhørte den øverste prisklassen. (Artikkelen fortsetter etter bildet)

Det ble importert i overkant av 500 Rambler Classic til Norge mellom 1963 og 1965, og de aller fleste ble registrert som drosjebiler – sannsynligvis på grunn av god kjørekomfort og størrelse. I tillegg er bilen registrert som seksseter.

– Jeg husker godt på både Eilif Hegseth og bilen mens den gikk som drosje i Hegra. Jeg syns det er ekstra morsomt når jeg vet at bilen har en lokal tilhørighet og at mange setter pris på den, sier bileieren og forteller at bilen på mange måter var en altmuligbil i Hegra.

– Den har selvfølgelig vært i bruk som en helt vanlig drosjebil, men den var også jordmorskyss, fast transportør av et av bygdas danseband med tilhørende instrument og Hegras mer eller mindre faste bryllupsbil.

– Det har den forresten vært brukt til i sommer også, smiler Sletvold og bedyrer at den fungerte aldeles utmerket til det formålet i 2017 også.

Lite plastikk

Selv bruker han bilen om sommeren og deltar gjerne på treff og viser fram bilen som har en rekkesekser som yter 145 lune hestekrefter under panseret. (Artikkelen fortsetter etter bildet)

– Jeg har selv vært drosjesjåfør i 40 år og vært innom mange merker, men jeg må innrømme at mange er for plastbiler å regne hvis jeg sammenligner med denne. Dette er ekte vare og lite plastikk i motsetning til den der, sier han og nikker mot sin andre bil av nyere, japansk modell.

– På Rambleren er alt stor og oversiktlig. Se bare i motorrommet. Det må være en mekanikers drøm å få jobbe med noe sånt, huserer Sletvold.