Utsetter konkursfristen

Årsaken er diskusjoner mellom de forskjellige grupperingene som har lånt konsernet penger. Ingen av de eksisterende forslagene har fått 3/4 oppslutning. Men det er bevegelse i forhandlingene, såpass at konsernet mener det er verdt å gi partene tid til å diskutere mer.

– Prosessen er utfordrende, men vi trenger noe mer tid til å diskutere løsninger med de forskjellige partene. Vi tror at en utsettelse av fristen vil øke sjansene for at vi finner en løsning. Spesielt etter bevegelser hos partene i dag. Som vi tidligere har gjort klart vil driften ved de sju fabrikkene fortsette uavhengig av hva som skjer i gjeldsforhandlingene, sier styreleder i Norske Skogindustrier ASA, Christen Sveaas.