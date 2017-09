Veimo & Molde Eftf. er snart historie

Veimo & Molde Eftf er eid av Brit Kari Ydse Hagen, Tore Morten Granås og Børge Juul, og er i dag Hyundai-forhandler.

Juul, som er daglig leder for selskapet, sier til Trønder-Avisa at partene har vært i dialog om oppkjøpet en stund, og valgte å selge for å styrke firmaet.

Blir større

– Vi er en singel forhandler, og det er vanskelig å være små. Vi drar fordeler av å bli del av en større enhet. Det er slik virkeligheten er, sier Juul.

Han syns ikke salget er vemodig, og gleder seg til at nye krefter kommer inn som eiere.

– Alt til sin tid. Nå blir det spennende å bli en del av Strandvegen Auto og samtidig få Subaru inn i lokalene våre.

Alle de ansatte i dagens Veimo & Molde Eftf AS vil fortsette i sine roller også etter oppkjøpet.

Startet i 1948

Juul sier videre at det enda ikke er avgjort når bedriften vil skifte navn eller få Subaru inn i sitt sortiment, men at det trolig blir bytte av skiltene på veggen i løpet av året eller rett over nyåret.

Det var Ivar Molde og Lars Veimo som startet bedriften i 1948. Mye brukbart verktøy og havarerte biler var samlet på Rinnleiret etter krigen og det var viktig å få dette inn i oppbyggingen av Norge etter fem lange år med krig.

Høsten 1946 besluttet yrkesskolenemnda å starte bilmekanikerkurs i det militære bilverkstedet på Rinnleiret. Her ble blant andre Ivar Molde med som instruktør.

Etter at kursene le flyttet til Egge videregående skole gikk Lars Veimo og Ivar Molde om å kjøpe en av tyskerbrakkene sin sto ved Rinnelva. Brakka var i dårlig forfatning og med jordgulv, men det hindret ikke de to driftige herrene å kaste seg i gang med store ombygninger før brakka sto klart som bilverksted senere samme år.