Fant savnet mann i god behold

Det ble fredag ettermiddag igangsatt leteaksjon etter en turgåer i 50-årene i Meråker. Etter en større leteaksjon fredag og lørdag, er mannen nå funnet ved Sulsjøen.

– Jeg fant ham på Meråker Mountain Challenge-løypa. Han var i god behold, og blir tatt hånd om nå, forteller Hallgeir Martin Lundemo til Trønder-Avisa fra fjellet.

Politiet bekrefter klokken 10.13 lørdag at mannen er funnet. Han får hjelp ned fra fjellet av Norsk Folkehjelp. De skriver imidlertid at omstendighetene for funnet er ukjente.

God aksjon med ny sentral

Torfinn Krogstad, leder i Norsk folkehjelp i Meråker, og Robert Kalseth, operastiv leder på stedet, sier at de er godt fornøyde med leteaksjonen.

– Det var den første aksjonen vi har hatt siden politidistriktene blå slått sammen, og det fungerte veldig godt.

De forteller at det var femten personer ute i aksjon i fjellet, i tillegg til helikopter og hunder.

Krogstad og Kalseth visste at Lundemo var på fjelltur sammen med en kamerat. De ba derfor de to om å se etter mannen. Det viste seg å være et godt grep.

To helikoptre i lufta

Natt til lørdag ble aksjonen avsluttet av hundepatruljen i 03-tiden, og lørdag morgen meldte operasjonssentralen i Trøndelag at den var i gang igjen.

Operasjonselder Volden sa da at mannen er fjellvant og at været er pent. De hadde derfor god tro på å finne mannen i godt behold.

– Leteforholdene er veldig gode, sa Volden lørdag morgen.

Så mot Sverige

Leteaksjonen foregikk i området fra innsjøen Feren og innover mot svenskegrensen. Lørdag ble søket utvidet til å også gjelde på svensk side mot Storlien.

– Svensk politi bistår oss, sammen med Norsk Folkehjelp, politiets hunderessurser og fjellredningen, sier Volden.

Politiet hadde gjentatte ganger prøvd å få tak i mannen på mobiltelefon, men kommer rett til telefonsvarer.