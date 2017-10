Felleskjøpet-avtale styrker Duun Industrier

Siden midten av 1950-tallet har Duun Industrier i Åsen i Levanger utviklet, designet og produsert blant annet frontlasterutstyr, traktorskjær og gjødselutstyr.

Felleskjøpet Agri signerte forleden en kontrakt med Duun for salg av gjødselpumper og -omrørere, og det bondeeide samvirkeforetaket inngikk fort tid siden også samarbeidsavtale med tyske Fliegl.

Felleskjøpet Agri blir dermed en komplett forhandler av løsninger innen gjødsel, skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

– Komplett utvalg

– I kombinasjon med avtalen med Fliegl får vi nå et komplett utvalg for gjødselentreprenører. Vi kan tilby våre kunder produkter og løsninger av høyeste kvalitet, både konstruksjons- og kvalitetsmessig, sier Dagfinn Sand, sjef for traktor og redskap i Felleskjøpet Agri.

Siden lanseringene av gjødselpumper i 1991 og propellomrørere i 2002 har Duun utviklet sine løsninger basert på behov og krav fra kunder, samt egen erfaring. Resultatet er økt markedsandel og fornøyde kunder.

– Sikrer arbeidsplassene

Avtalen er løpende uten spesifikk periode, men den er begrenset til én produktgruppe.

– Vi ønsker å videreutvikle oss innen gjødselutstyr, derfor håper vi avtalen skal utvikle seg til å bli viktig for oss, sier administrerende direktør Karl Martin Eggen i Duun Industrier til Trønder-Avisa.

Eggen finner det vanskelig å si noe om omfang på avtalen i kroner, men legger til at Duun Industrier selger gjødselutstyr for om lag 12 millioner kroner i året.

– Vi håper vi øker omsetningen som følge av avtalen, men jeg vil ikke spekulere i det nå. Det er også viktig at arbeidsplassene ved Duun Industrier blir sikrere som følge av avtalen, fordi den gir oss bredere driftsgrunnlag, sier Eggen til Trønder-Avisa.

Samarbeid med NTNU

– Gjødselhåndtering i form av omrøring og lasting er tunge oppgaver i utfordrende miljøer. Dagens maskiner må tilfredsstille behovet for økt kapasitet, driftssikkerhet og kostnadseffektivitet. Mange års erfaring og stadig videreutvikling sikrer at våre gjødselmaskiner ivaretar dette, sier Eggen.

Både pumpene og omrørerne har økt i ytelse og bruksegenskaper sammenlignet med konvensjonelle og enklere løsninger.

Duun har tatt i bruk de tekniske muligheter som ligger innenfor dataassistert konstruksjon og strømningsberegninger. De har i tillegg samarbeidet både med NTNU for spisskompetanse innenfor strømningsteknikk og sluttbrukere i nærmiljøet.

Dette har sørget for at både teoretiske og praktiske erfaringer er bygget inn i sluttproduktet.

Faste installasjoner

– Vi har en tid vært markedsledende i Norge på pumpeløsningene vi tilbyr, og vi ser en dreining i gjødselmarkedet mot større vekt på fast installert utstyr. For at vi skal opprettholde vår posisjon i markedet så vi behov for en samarbeidspartner som er en betydelig aktør innenfor faste installasjoner. Dette nye samarbeidet med Felleskjøpet Agri gir oss den beste partneren for utvikling av nye løsninger og produkter for denne voksende delen av markedet, sier Eggen.

Salgsstart for produkter og løsninger fra Duun hos Felleskjøpet er 1. januar 2018.

– Vi gleder oss stort til å vise frem og tilby våre kunder enkeltstående produkter, samt løsninger som dekker konkrete behov. Forventningene er store til samarbeidet med Duun. Nå er det opp til oss å vise oss som den riktige aktøren for gjødselentreprenører, avslutter Dagfinn Sand i Felleskjøpet.