Får 30 jobber – vil flytte ut enda flere

På et pressemøte klokken 11.30 la flere lokale politikere fram det Trønder-Avisa offentliggjorde litt tidligere på dagen tirsdag: At deler av Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer.

Det er i hovedsak jobber innen skog som flyttes ut.

– Flere politiske parti har forsøkt å flytte ut statlige arbeidsplasser, men det har vært en teorisak for mange. Dette har vært en lang prosess rundt det vi har kommet fram til i dag. Dette er vi veldig godt fornøyde med. Dette gir maktspredning, og mulighet til vekst i hele Norge, sier André N. Skjelstad (V).

Han har gjort utflyttingen til en av sine politiske hovedsaker, og mener de 30 jobbene er med og bygger opp Steinkjer og Innherred som et regionalt maktsentrum.

Vil flytte mer

Direktoratet har totalt rundt 220 ansatte, så utflyttingen representerer dermed en liten del av virksomheten, men i Steinkjer feires saken som en stor seier.

I prosessen har Steinkjer kjempet både med Hedmark og Rogaland.

– Bakgrunnen for saken er vedtaket Venstre fikk til med regjeringspartiene i fjor, vedrørende inntektssystemet. Vi fikk da på plass en avtale rundt utflytting av statlige arbeidsplasser, sier Skjelstad. Han beskriver interne dragkamper om utflyttingen, og legger ikke skjul på at han vil ha enda flere jobber til Steinkjer.

– Dette er starten. Når det starter, kommer det ofte mer etterpå. Ambisjonene om mer er definitivt til stede.

Ikke regjeringsforhandlinger

Han sier utflyttingen ikke er ledd i eventuelle regjeringsforhandlinger nå.

– Vi er ikke i noen regjeringsforhandlinger, vi har bare hatt en kaffeprat, sier han.

Ansatte har tidligere signalisert at de ikke ønsker å flytte. Skjelstad sier det er viktig å ha respekt for de ansatte.

– Det handler også om arbeidsfolk som eventuelt må være med arbeidsplassen fra Oslo og hit.

– Gledens dag

Elin Agdestein (H) er også godt fornøyd.

– Dette er en gledens dag. Vi har ventet på dette lenge, og jobber for det lenge. Det har vært vurdert flere alternativer, og jeg er veldig glad Steinkjer er valgt, sier Agdestein.

Hun mener Steinkjer har gode forutsetninger for å bli en skoghovedstad.

– Skog er den tunge fagenheten som blir flyttet ut. Jeg mener Steinkjer har veldig gode forutsetninger for å bli et godt vertskap for disse delene av direktoratet. Vi er blant landets ledende skogregioner, sier hun.

Fylkesleder Einar Almås (Frp) roste på pressemøtet Skjelstad og Agdestein.

– Det er bra med mange borgerlige politikere fra Nord-Trøndelag. Jeg vil rose de to som sitter her for jobben de har gjort for at dette skal bli resultatet, sier hun.