Norske Skog utsetter fristen for å få på plass en redningsplan

Det kommer fram i en børsmelding det kriserammede selskapet kom med tirsdag ettermiddag, snaue femten minutter før fristen for å bli enige gikk ut.

– Vi trenger litt ekstra tid for å legge til rette de forskjellige initiativene fra aksjeeierne. Vi tror at utsettelsen av fristen vil øke sjansene for å få en løsning i havn, sier styreleder Christian Sveaas i børsmeldingen.

Fristen har blitt forlenget flere ganger. Fristen for å akseptere styrets redningsplan gikk egentlig ut fredag i forrige uke, men ble så utsatt til tirsdag for deretter å bli forskjøvet med ytterligere to dager.