Flertallet av voksne nordmenn veier for mye

Én av fire voksne har fedme, viser en oppdatert rapport fra Folkehelseinstituttet, som blir publisert onsdag.

– Overvekt og spesielt fedme er en risikofaktor for sykdommer som blant annet hjerteinfarkt, type 2 diabetes og enkelte kreftsykdommer. Fedme gir også økt risiko for slitasje i hofte og kne. Mange med fedme kjenner seg dessuten stigmatisert, sier overlege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet.

Flere tyngre menn

Det er noe flere menn enn kvinner som er fete – 25 prosent – mot 21 prosent av kvinner. Men når man ser nærmere på denne gruppen, er det en høyere andel kvinner som sliter med sterk fedme. Det vil si fedme i grad to eller tre, noe som er en kroppsmasseindeks på mer enn 35 eller 40.

Helsemyndighetene følger tett med på utviklingen. Meyer påpeker at bildet er sammensatt når det gjelder folkehelseutfordringer.

– Hyppighet av hjerte- og karsykdommer har gått ned selv om gjennomsnittsvekten har gått opp. En årsak kan være at vi samtidig har hatt en gunstig utvikling når det gjelder fettkvalitet i kostholdet, nedgang i blodtrykket og færre som røyker. Vi må huske at overvekt og fedme er en av flere risikofaktorer for sykdom, sier han.

Unge sliter også med vekt

Tallene viser at vekten også har økt for de unge voksne i løpet av de siste tiårene. Tromsøundersøkelsen fra 2012–13 viste at 21 prosent av unge kvinner og 28 prosent av unge menn i alderen 18–20 år havnet i kategorien overvektig eller med fedme. Tilsvarende utvikling ser man i mange andre land.

– Overordnet har det trolig sin forklaring i at vi lever i et fedme-fremmende samfunn som legger til rette for et matinntak som er høyere enn forbruket. Det er lett å spise for mye og å bevege seg for lite, sier Meyer.

Vektøkning for barn flater ut

Helsemyndighetene har tidligere ropt varsku om vektøkning blant barn, men denne økningen ser nå ut til å ha stanset.

Det siste tiåret har den samlede andelen skolebarn som har overvekt eller fedme forandret seg lite, ifølge rapporten. Om lag hvert sjette barn veier for mye.

– Det er gledelig at andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg og ikke lenger øker, sier Meyer.