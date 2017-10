Leila stevner den norske staten for retten

Myndighetene mener at hun hadde fabrikkert dommen fra Iran – og sendte henne ut av Norge etter åtte år. Tilbake i Steinkjer sitter samboeren Babak og Leilas sønn (13),

Iranske Leila Bayat (36) går nå til søksmål mot den norske staten etter at hun ble tvangsreturnert til hjemlandet og påført en straff av 80 piskeslag, skriver VG.

Staten er ansvarlig

Kvinnens advokat Preben Kløvfjell sier at tålmodigheten når er slutt.

– Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige. Vi har i tillegg lagt ned påstand om at staten skal bli kjent ansvarlige for brudd på å ha sendt henne tilbake til tortur og for familiesplittelse med sønnen, sier Kløvfjell.

Får rapport fra ambassaden

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda sier i en e-post til VG at de er i gang med å finne ut hva som har skjedd.

Iintervjuet som ambassaden i Teheran gjorde med Leila er nå sendt til Norge.

– Samtidig leverte hun da skriftlig dokumentasjon, og vi får snart en rapport med vurderinger av det hun leverte. Vi forventer å få den rapporten fra ambassaden tidlig i neste uke, skriver Lyster i eposten til VG.