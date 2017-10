Terrortiltalt verdaling i retten: – Livet mitt var et kaos før jeg dro til Syria

Den terrortiltalte 34-åringen ønsket å gi retten en best mulig innsikt i sin historie og fortalte om en kaotisk barne- og ungdomstid i Verdal.

– Livet mitt var kaotisk i før jeg dro til Syria, sa trønderen i retten.

Han begynte helt tilbake til oppveksten i Verdal. Der fortalte han om alt fra mobbing på barne- og ungdomsskolen, til eksperimentering med alkohol, kriminell atferd, arbeidsledighet, skolegang og rus.

– Jeg har hatt et rusproblem lenge. Det har gått mest i hasj. Jeg tror jeg har vært rusfri i kun to måneder mellom 18 og 30 års alder, fortalte han og la til at han nå har vært rusfri i tre år.

Han erkjente ikke straffskyld da terrortiltalen ble lest opp i Oslo tingrett onsdag.

– Jeg ble paranoid

Verdalingen fortalte videre om flere voldsepisoder han skal ha vært utsatt for. Volden han har opplevd har gjort ham paranoid i perioder, forklarte han. Etter en krangel med en kompis en kveld de satt og ruset seg, sier 34-åringen at han ble redd og paranoid etter trusler om vold.

Dette resulterte i at han med en softgun gikk til en nær slektning og sa at vedkommende måtte passe seg og slutte å henge med det han mente var feil folk. Han sier at han deretter viste fram softgunen, som så ut som en pistol, og at vedkommende ble redd. Dette resulterte i en større væpnet aksjon i Verdal.

– Det ble mye oppstyr i bygda, og panikk, forklarte han.

– Det har preget med at jeg har opplevd så mange stygge voldsepisoder, sa han videre.

Fikk sparken fra flere jobber

34-åringen fortalte at han aldri har følt at han har funnet sin plass, hverken i familien, på skolen eller i arbeidslivet. Han har fått sparken fra nesten alle jobber han har hatt, og forklarer det med fravær på grunn av depresjon.

– Jeg er kan være høyt oppe og flink på jobben, for å så falle ned igjen og ikke komme meg opp.

Terrorsiktet verdaling risikerer 10 år i fengsel Tiltalen for den terrorsiktede verdalingen er klar. Nå venter en femten dager lang rettsak, som kan ende med ti år i fengsel for IS-avhopperen.

Dette resulterte i dårlig økonomi, og han har flyttet mange ganger. Etter et fengselsopphold på én måned etter det han sier var ubetalte forelegg, flyttet han til Levanger. Det var der han møtte paret som introduserte han for Islam.

Ville hjelpe syrerne

Etter at han mistet nok en jobb fikk han stadig mer kontakt med en norsk konvertitt som var i vennegjengen hans i Levanger.

Kompisen til den terrortiltalte dro til Syria noen måneder i forkant av 34-åringen sammen med kona si. Paret er også fra Verdal og Levanger. Mannen har senere mistet livet i Syria, mens kvinnen fortsatt skal være i landet.

– Jeg følte meg mislykket og var deprimert. Den julen var jeg veldig lei meg, forklarte han og viste til julen 2013, året før han konverterte.

Denne julen begynte han å snakke med kompisen som hadde konvertert om religion.

Han ble fascinert av Islam og så mange videoer på nett fra både Syria og om konspirasjonsteorier. Han hjalp også det norske paret med å samle inn klær som skulle sendes til Syria, men ville gjøre mer.

Etter at vennene dro til Syria fortsatte han å lese om Islam. Han leste også koranen og så videoer fra Syria. Han sier at han ville dra ned for å hjelpe den syriske befolkningen i kampen mot regimet. Han ville også hjelpe kvinner og barn ut fra krigsherjede områder. Da han dro til Syria, 29. november 2014, sier han at han fortsatt ikke hadde konvertert, men at han ville prøve å bli muslim. Han snakket med paret som hadde dratt til Syria om å komme dit.

– De sa jeg måtte komme fort og før det var for seint. Jeg hadde ikke forståelse for hva radikal islamisme var, og jeg hadde et forvrengt verdensbilde.

Etter et kortere opphold på psykiatrisk avdeling i Levanger, i et forsøk på å bli frisk fra desperasjon og rus, bestemt han seg.

– Jeg bestilte meg en enveisbillett til Tyrkia. Pakket sekken, og ventet de dagene jeg måtte før jeg dro.

Ekspert: – Åpen og sårbar

Ekstremistforsker Lars Gule er hentet inn som sakkyndig vitne av forsvaret til saken. Han sier at det kaoset 34-åringen har opplevd i livet tidligere, og tilstanden han befant seg i da han bestemte seg for å dra til Syria, gjorde han åpen og sårbar. Han påpeker samtidig at hver historie er unik.

– Man finner en del likhetstrekk med andre ekstremister, spesielt med tanke på at han har slitt med rus, i arbeidslivet og skole, sier Gule.

Samtidig sier han at dette også er fellestrekk med hundrevis av andre ekstremister som ikke har valgt å dra til Syria.

– Men det at han var så langt nede kan ha gjort han lettere å forføre. Han fikk presentert elendighet og ville hjelpe, men det ble aldri nok og han bestemte seg for å dra, sier Gule.

Fortsetter forklaringen

Onsdag begynte å han å forklare seg om selve reisen inn til Syria.

Han dro direkte fra Alanya fra Værnes, for å så ta buss til en grenseby. Fra grensebyen startet en strabasiøs tur inn til Syria, via flere biler og i fullt sprang sammen med andre Syria-farere over grensen.

Da han kom seg over grensen ble han satt i et hus i flere dager. Der ble han fratatt både penger, kort, mobil og pass.

– Jeg husker at jeg reagerte på dette, og at jeg lurte på hva som skulle skje.

Torsdag skal 34-åringen fortsette sin frie forklaring for retten og trolig fortelle mer om de 17 månedene han var i landet. Han vil deretter få spørsmål fra påtalemyndigheten og forsvareren.