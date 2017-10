Utsetter ikke saken mot den terrortiltalte verdalingen (34)

Rettssaken skulle starte i Oslo tingrett klokken 09.00 mandag, men ble utsatt til onsdag morgen, men ble avgjort å gå etter planen.

Det var forsvarer Siri Langseth som begjærte utsettelse av saken og avvisning av post to i tiltalen, med bakgrunn i dokumentene som påtalemyndigheten fikk fredag.

Retten behandlet utsettelsen av saken onsdag morgen. De besluttet at saken skal gå som planlagt.

Uenighet om dom

34-åringen fra Verdal er tiltalt etter at han dro til Syria i 29. november 2014, etter sigende for å kjempe for terrororganisasjonen «Den islamske stat» (IS).

Påtalemyndigheten og forsvarer Langseth er uenige i tolkningen av dokumentene som de fikk forrige helg. Ifølge statsadvokaten viser dokumentene at 34-åringen har blir dømt for deltakelse i IS i retten i Tyrkia. Forsvarer Siri Langseth hevder på deres side at han ble frifunnet i Tyrkia, og at han derfor ikke kan siktes på nytt for deltakelse i en terrororganisasjon.

Statsadvokaten har ikke mottatt dommen fra Tyrkia, og det er derfor usikkert hva beslutningen fra tyrkisk rett ble.

Oppfatter at han ble frifunnet

Langseth mener at det vil stride mot uskyldspresumsjonen å forfølge 34-åringen for samme forhold på nytt. Der et grunnleggende rettsprinsipp om at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak. Langsteh sier at dette også vil si at man ikke kan bli antatt skyldig i noe man er frifunnet for.

Verdalingen har imidlertid oppfattet selv at han ble frifunnet i Tyrkisk rett. De viser også til at 34-åringen satt varetektsfengslet i Tyrkia i tre og en halv måned, og at de mener han deretter ble løslatt. Dette skal også dokumenter fra Tyrkia vise. Langseth sier at dette viser at han ble frikjent av Tyrkisk rett for å ha deltatt i en væpnet terrororganisasjon, da minstestraffen for dette i Tyrkia er på fem år.

Motsetter seg begjæringen

Påtalemyndigheten motsatte seg forsvarerens begjæring.

Politiadvokat for PST og medaktor i saken, Thomas Blom, sier at uskyldspresumsjonen ikke hindrer at man kan forfølge saken i norsk rett.

– Det at man sier at man er frifunnet av en rett i utlandet, kan ikke avskjære norske myndigheters rett til å etterforske og føre en straffesak for norsk rett.

Dette ble også argumentet for at rettssaken skal gå som vanlig. De mener at det kun er rettskraftige dommer fra Norge som kan avvise tiltaler i Norge.

Tiltalt for terror

Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Han er også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner.

Kan få lavere straff

Dokumentene som utsatte sakens start mandag, kom fra Tyrkia fredag. De viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for sitt medlemskap i IS i tyrkisk rett. På grunn av dobbeltstraff-problematikk måtte det i helgen vurderes om den tyrkiske dommen kan bety at deler av tiltalen må frafalles.

– Ny tiltale blir ikke tatt ut. Det blir fremmet sak, men det er mulig at tiltalen blir redusert til å gjelde terrorforbund, opplyser statsadvokat Kim Sundet i e-posten.

Han skriver videre at selv om statsadvokaten mener at tiltalen skal stå som den har gjort, så kan de nye opplysningene om dommen som skal ha falt i tyrkisk rett, få betydning for straffeutmålingen. Opprinnelig hadde tiltalen en strafferamme på ti år.

Familien skal vitne

Ifølge framgangsplanen for rettsaken, som skal gå fram til 19. oktober, vil familien til den tiltalte verdalingen vitne i retten neste uke. Før den tid skal den tiltalte selv forklare seg for retten.

Etter familien vil flere fra PST vitne, i tillegg til en latvisk kamerat av 34-åringen, som blant annet skal ha flyktet fra Syria sammen med han.

I forkant av saken har en mann fra Innherred vært et av PSTs viktigste vitner i saken mot verdalingen. Bakgrunnen er at han mottok rundt 2.500 meldinger på Facebook Messenger, mens barndomskameraten var i Syria. Her skal 33-åringen ha gitt omfattende betroelser om sin rolle i IS – om hva han har opplevd og vært med på – men etter hvert også om at han angret, og ville hjem.