Vil utsette rettsaken mot den terrortiltalte verdalingen (34)

Saken startet i Oslo tingrett klokken 09.00. Der møter 34-åringen fra Verdal etter at han dro til Syria i 29. november 2014, etter sigende for å kjempe for terrororganisasjonen «Den islamske stat» (IS).

Forsvarer Siri Langseth begjærer utsettelse av saken og avvisning av post to i tiltalen, med bakgrunn i dokumentene som påtalemyndigheten fikk fredag. De viser at 34-åringen har blir dømt for deltakelse i IS i retten i Tyrkia.

Statsadvokaten vil motsette seg dette, opplyser statsadvokat Kim Sundet i forkant av at rettsaken starter klokken 09.00.

Utsettelse og avvisning av punkt to i tiltalen vil behandles før en eventuell hovedforhandling starter.

Deltakelse i IS

Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Han er også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner.

Familien skal vitne

Ifølge framgangsplanen for rettsaken, som skal gå fram til 19. oktober, vil familien til den tiltalte verdalingen vitne i retten neste uke. Før den tid skal den tiltalte selv forklare seg for retten.

LES OGSÅ:

Etter familien vil flere fra PST vitne, i tillegg til en latvisk kamerat av 34-åringen, som blant annet skal ha flyktet fra Syria sammen med han.

I forkant av saken har en mann fra Innherred vært et av PSTs viktigste vitner i saken mot verdalingen. Bakgrunnen er at han mottok rundt 2.500 meldinger på Facebook Messenger, mens barndomskameraten var i Syria. Her skal 33-åringen ha gitt omfattende betroelser om sin rolle i IS – om hva han har opplevd og vært med på – men etter hvert også om at han angret, og ville hjem.

LES OGSÅ: Mottok 2.500 meldinger fra verdalingen som jobbet for IS i Syria

Kan få lavere straff

Dokumentene som utsatte saken kom fra Tyrkia fredag. De viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for sitt medlemskap i IS i tyrkisk rett. På grunn av dobbeltstraff-problematikk måtte det i helgen vurderes om den tyrkiske dommen kan bety at deler av tiltalen må frafalles.

– Ny tiltale blir ikke tatt ut. Det blir fremmet sak, men det er mulig at tiltalen blir redusert til å gjelde terrorforbund, opplyser statsadvokat Kim Sundet i e-posten.

Han skriver videre at selv om statsadvokaten mener at tiltalen skal stå som den har gjort, så kan de nye opplysningene om dommen som skal ha falt i tyrkisk rett, få betydning for straffeutmålingen. Opprinnelig hadde tiltalen en strafferamme på ti år.