Dømt for seksuell omgang med halvsøster

En gutt i slutten av tenårene er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter at han i fjor begikk overgrep mot sin halvsøster. De to halvsøsknene bodde hver for seg, og overgrepene skjedde en helg de begge hadde samvær med sin mor.

Erkjente skyld

Da rettssaken mot den tiltalte gikk tidligere i år, erkjente gjerningsmannen de faktiske forhold. Selv om halvsøsteren var under seksuell lavalder var det ikke veldig stor aldersforskjell på de to. At tiltalte var under myndighetsalder mente retten måtte tilsi ungdomsoppfølging for tiltalte.

- Ikke det mest alvorlige

Tingretten bemerket også at overgrepene ikke var av de mest alvorlige tilfellene av søskenincest, selv om jenta i dag opplever den seksuelle relasjonen som unormal, uheldig og skambelagt. Under straffeutmålingen valgte de også å ta hensyn til at tiltalte valgte å stanse overgrepet da hans halvsøster ba om det.

Må betale oppreisning

I tillegg til 30 dager betinget fengsel, ble nordtrønderen dømt til å betale sin halvsøster en oppreisningserstatning på 30.000 kroner.