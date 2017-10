Forsikringsselskapene mener Flatangerbrannen startet fordi NTE gjorde feilaktig arbeid

Forsikringsselskapenes advokater har i et brev til alle berørte skrevet hva de mener hovedårsaken til brannen. I brevet står det at de er av den oppfatning at NTE er til å klandre for svikten som oppsto, og at de også er rettslig ansvarlig for sine strømlinjer på objektivt grunnlag.

Sentralt i saken står en påstand om at NTE utførte arbeid der strømlinjen sviktet bare åtte dager før branndagen, og at de hengte opp en uisolert strømlinje på en jernkrok. Forsikringsselskapene mener i brevet at denne provisoriske løsningen har vært en sentral årsak til at linjen senere falt ned og kortsluttet.

– I henhold til god praksis

NTE på sin side avkrefter påstanden fra forsikringsselskapene. Kommunikasjonsrådgiver Erik Dahl i NTE forklarer at arbeidet var utført i henhold til god praksis, forskrifter og retningslinjer.

– Det ble meldt en feil på linja den 16. januar 2014. Denne feilen ble midlertidig rettet samme dag. Den 24. januar ble feilen permanent rettet, og brannen oppsto den 27. januar. All feilretting både midlertidig og permanent er utført i henhold til god praksis, forskrifter og retningslinjer, sier han.

Dahl sier videre at de ikke ønsker å prosedere saken i media, men at de vil bidra til å belyse saken i full bredde i den kommende rettsaken.

NTE og forskringsselskapene er altså uenige både om arbeidet ble utført i henhold til god praksis, forskrifter og retningslinjer, samt selve hendelsesforløpet.

Politiet etterforsket også saken. De konkluderte med at gnister, i kombinasjon med svært tørr vegetasjon og kraftig vind, var den sannsynelige årsaken til brannen. Samtidig kom de fram til at det ikke var grunnlag for å straffeforfølge NTE. Kravet på 80 millioner er altså et sivilt søksmål fra forsikringsselskapene.

– Ble utført feil

Forsikringsselskapenes talsperson, Jon Berge i If Forsikring, sier til Trønder-Avisa at forsikringsselskapene og NTE er enige om Dahls forklaring av når de ulike arbeidene ble utført.

– Med støtte fra fageksperter og flere rapporter om hendelsen, mener vi at selve årsaken til brannen er reparasjonsarbeider som ble utført feil. Detaljene rundt dette kommer vi tilbake til i retten. Vi ser fram til det, sier Berge.

Siden straffesaken ble henlagt, mener forsikringsselskapene at det er viktig å få avklart ansvarsforholdene i retten.

– Det er store verdier som gikk tapt i brannen, noe som også gir grunnlag for å gå videre med saken, sier han.

Berge sier også at de spesielle værforholdene man opplevde under flatangerbrannen ikke ville vært en utfordring dersom reparasjonene NTE foretok seg var forskriftsmessig utført.

– Det er ofte værhardt i Flatanger. Politiet har henlagt saken selv om de konkluderte med at brannen startet der hvor bruddet i NTEs linjenett oppsto, med en påfølgende midlertidig reparasjon, sier Berge.