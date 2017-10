Juryordningen fjernes fra nyttår

Fra 1. januar er det slutt på juryer i norske rettssaler. Det vedtok Domstoladministrasjonen på et styremøte tirsdag.

For mindre enn en uke siden ble det meldt at opphevelsen av juryordningen måtte utsettes på grunn av tekniske problemer. Men nå blir det altså klart likevel, skriver Aftenposten.

Glad for opphevelsen

– Jeg er glad for å høre at Domstoladministrasjonen nå sier at lagmannsrettene vil være klare for ikrafttredelse av opphevelsen av juryordningen allerede fra 1. januar 2018, og ikke 1. juli, som de tidligere har sagt, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til avisen.

I juni i fjor ble det besluttet å endre straffeprosessloven slik at juryordningen blir opphevet. Lovendringen fører til at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere, og ikke av en jury slik som i dag.

Foreslått allerede i 2007

Allerede i 2007 tok riksadvokat Tor-Aksel Busch til orde for å fjerne ordningen. I mai 2015 fastslo både riksadvokaten og Domstoladministrasjonen at rettssikkerheten styrkes dersom juryordningen skrotes.

– Juryen har vært en bra ordning, men alt til sin tid. I dag er det helt andre krav til begrunnelser og et transparent system. Det vil vi få med såkalt meddomsrett, sa Busch til Aftenposten den gangen.