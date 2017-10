Slik var verdalingens flukt fra Syria og IS

Under rettens andre dag forklarte 34-åringen seg om oppholdet han hadde I Syria mellom november 2014 og april 2016, og om flukten fra Syria.

Verdalingen forklarte at han hele tiden i Syria tenkte å flykte fra landet og terrororganisasjonen IS. Allerede én uke etter han kom til landet begynte han å tenke på å dra hjem igjen. Det gikk imidlertid ikke, og 34-åringen sier at han ble sjokkert da han fikk beskjed om at det ikke var tillatt å dra ut fra landet igjen.

Turte ikke si annet

Han fortalte videre at han ikke skal ha turt å si at han ville ut. Heller ikke til folk han snakket med hjemme, via Facebook.

– Jeg forsto at media var interessert i hva vi holdt på med. Jeg var redd for å skrive hvor jeg var, og at det kunne slå tilbake til meg. Jeg ville beskytte familien og si at jeg hadde det bra.

Mannen skal ha sendt flere meldinger hjem til Trøndelag. Mandag skal en kamerat av den tiltalte verdalingen vitne i retten. Han mottok over 2.500 meldinger fra kompisen mens han var i Syria. Den siktedes forsvarer, Siri Langseth som er fra Levanger, ba under rettens første dag om at retten må huske at trønderske ord og uttrykk kan bety noe annet på trøndersk enn på østlandsk.

– Et eksempel er uttrykket «æ e klar», som betyr noe helt annet på trøndersk enn på østlandsk.

Var på sharia-kurs

34-åringen forklarte at oppholdet i Syria, som varte i halvannet år, ikke var enkelt for han. Han ble syk flere ganger og boforholdene var dårlige. Han måtte flytte lokasjon flere ganger og fikk seg ikke jobb. I forkant av at han dro hadde den norske konvertitt-paret fra Levanger, som hadde dratt til Syria noen måneder i forveien, lovet ham både jobb, fast lønn, hus med basseng og kone. Slik ble det ikke.

For å få lov til å gå ute og jobbe for IS, måtte 34-åringen gjennomgå et sharia-kurs. Det ble holdt på indonesisk, men verdalingen fikk oversatt noe til engelsk.

Han kjøpte seg våpen for æ våre trygg, fortalte han videre i sin forklaring. Dette måtte han gå med for å være trygg. Han hang med andre nordmenn, blant annet konvertitt-paret fra Levanger. Han fant tilfeldigvis kompisen fra Levanger på gaten.

– Jeg dro hjem til dem. De bodde i et greit hus. De viste meg og ga meg videoer som jeg kunne se på. Det var blant annet av henrettelser. Jeg husker jeg ble litt sjokkert over det.

Ble fengslet

Etter hvert som han lærte mer om organisasjonen som han var i, IS, mener 34-åringen at ønsket om å flykte ble større. Han fikk kontakt med en latvier, som også skal vitne i retten, som også ville flykte.

De tok kontakt med tyrkiske smuglere. Flere ganger dor de for å møte smuglerne. Forsøkene skal ha endt med at de ble fengslet, flere ganger, men løslatt. Det siste fluktforsøket til 34-åringen og latvieren endte med et lengre fengselsopphold og de ble separert fra hverandre.

Kjøpte motorsykkel

I fengslet møtte verdalingen en mann fra Tunisia. Han var fengslet i tre måneder før han slapp fri. Tunisieren fortalte at også han ville flykte. Da de to møttes utenfor fengslet etter en tid, i Raqqa, fortalte tunisieren at det var umulig å flykte. Det var miner på grensen.

34-åringen hadde gitt opp å få en avtale med smuglere og hadde lagt egen planer. Han ville prøve å løpe over grensa.

– Jeg tenkte at om jeg tråkket på en mine, hadde jeg i alle fall prøvd, sa verdalingen i retten.

Tunisieren ble etter hvert med på fluktplanene. 34-åringen hadde hatt kontakt med sin mor i Norge, som hadde opprettet kontakt med konsulatet i Ankara. Ifølge 34-åringen skulle konsulatet forsøke å ordne en avtale på grensen, slik at de kunne passere uten å bli skutt.

Ifølge verdalingen fikk han en slik avtale, og foreldrene overførte penger slik at han kunne kjøpe en motorsykkel for å flykte til grensen.

Ble beskutt

En lørdag kjørte tunisieren og verdalingen mot grensa. De kom etter hvert til en høyde og så ifølge 34-åringen skyttertårn på den andre siden av grensen, inn i Tyrkia. På grensen var det en høy mur med piggtråd.

– Det var mur så langt øyet kunne se. Jeg tenkte «nå er vi ferdige».

Etter at de hadde funnet et sted på den fire meter høye muren som ikke hadde piggtråd, begynte de flukten over grensen.

De stilte seg opp på motorsykkelen og 34-åringen dro tunisieren over gjerdet. Da skal de tyrkiske vaktene begynt å skyte på dem.

Da de kom seg over muren holdt de hendene oppe, fortalte verdalingen. Ifølge han fortsatte de å skyte.

Han hevder at han ble fikk skader etter at ei kule streifet han, og tunisieren ble også skadet. Etter hvert ble de pågrepet av tyrkiske myndigheter og fengslet.