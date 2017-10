Aggresiv mann puttet i fyllearresten

Like før klokken 18 fredag melder Poliiets operasjonssentral i Trøndelag at en beruset og aggressiv mannlig gjest ved et hotell måtte tas hånd om av en patrulje.

Mannen, som er i slutten av 50 årene, ble fjerne fra hotellet, innsatt i drukkenskapsarresten.

Det er opprettet anmeldelse på saken, melder politiet.