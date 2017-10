Rekordsommer for overnattingssteder i Nord-Trøndelag

Det er klart etter at Statistsik sentralbyrå (SSB) offentliggjorde overnattingstall for august fredag.

Totalt var det 14 930 679 overnattinger ved norske hoteller, campingbedrifter, hyttegrender og vandrerhjem i sommer.

Det er en vekst på en halv prosent fra rekordsommeren i fjor, skriver NHO i en pressemelding.

Økte med én prosent i fylket

I Nord-Trøndelag var det 312 561 overnattinger i sommer. Det er en økning på én prosent fra i fjor.

Av disse er 74 397 utenlandske overnattinger. Det var klart flest tyskere som overnattet i Nord-Trøndelag. Deretter følger svenskene og nederlenderne.

Knalltall i august

I pressemeldingen påpeker NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold at knalltallene for august har gitt ny sommerrekord for fjerde år på rad.

– Det gleder vi oss stort over. Samtidig vet vi at SSB ikke får inn korrekte og høye nok tall for overnattinger i hytter og leiligheter, verken fra Airbnb eller andre kilder. De reelle overnattingstallene er derfor høyere enn SSB får målt.