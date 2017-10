Møt avgangsklassen

Med jevne mellomrom vil du møte klasse 3STA ved Steinkjer videregående skole i våre spalter, både på nett og i papir. Klassen er også invitert til å skrive tekster selv.

For at du skal bli bedre kjent med elevene, har vi stilt dem en rekke spørsmål. Her kan du se hvordan de svarte på første spørsmålsrunde.

Les hva elevene selv skriver:

Ulike forventninger til siste skoleår: