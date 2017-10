Visste ikke at han er kandidat til "Årets unge bonde"

Femten unge lovende bønder er videre til semifinalen i den prestisjetunge landbruksprisen "Årets unge bonde".

Petter Berfjord fra Inderøy ble overrasket da en dame ringte ham for et par dager siden og fortalte at han var med i konkurransen "Årets unge bonde", og at han sammen med fjorden andre var kommet til semifinalen etter at rekordmange 453 var nominert.

Visste ingen ting

– Jeg trodde først hun hadde ringt feil, for jeg visset ingen ting om dette. Hun forklarte at jeg var nominert av noen andre, men det er jo artig å være med da. S å jeg må vel nesten være med videre når en er kommet så langt, sier Berfjord til Trønder-Avisa.

Berfjord synes det er greit å være ung bonde i Inderøy, men legger til at det såklart ikke bare er fryd og gammen.

– Yrket har sine utfordringer, men masse masse plusser. Jeg ser lyst på framtida, og vil prøve å få det til som bonde, sier han.

Jordbruk og politikk

Dette skriver arrangøren av "Årens unge bonde" i konkurransepresentasjonen av Petter Berfjord:

Petter Berfjord er 25 år og driver med karve og korn på hjemgården i landbrukskommunen Inderøy.

I tillegg til dette satser han friskt og prøver ut nye vekster som åkerbønner, erter, rybs og lignende. Han har også 100 vinterfôra sau og 30 frilandsgriser. Grisene beiter i kulturlandskapet rundt gården, slaktes og foredles på gårdens eget gårdsslakteri før den serveres på Slakteriloftet spisested som ligger på gården.

Tidligere skiskytter

I tillegg har gården eget brenneri der det destilleres akevitt med karve fra gården som en av hovedingrediensene. Det er foreldrene som driver slakteri og destilleri med god hjelp fra Petter som etter hvert skal ta over denne virksomheten også.

Peter er tidligere skiskytter og langrennsløper, noe han fremdeles prioriterer på fritiden.

Han er også aktiv i kommunestyret og det lokale Senterpartiet. Petter er en 25-åring med stor arbeidslyst som satser friskt på konvensjonell gårdsdrift med en god del ekstra næring utenom.

Folket bestemmer

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat.

Kriteriene for å bli Årets unge bonde er enkle: Bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. I år ser juryen spesielt etter bønder som driver gården på en innovativ og fremtidsrettet måte.

Det er totalt 15 bondetalenter som er videre til semifinalen der folket skal stemme fram fem finalister. I finalen vil en bredt sammensatt ekspertjury kåre vinneren.

Finale 10. november

– De nominerte til Årets unge bonde representerer akkurat den typen bønder vi trenger for å møte fremtidens utfordringer innen landbruk og matproduksjon, sier Anita Krohn Traaseth, jurymedlem og administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Vinneren av Årets unge bonde får 20.000 kroner i reisestipend og avløser for en uke, levert av Norske Landbrukstenester.

Kåringen av årets vinner foregår på Felleskjøpets landbruksmesse «Bedre Landbruk» på Lillestrøm 10. november.

Unge mot strømmen

En ny undersøkelse, gjennomført av analysebyrået YouGov blant et representativt utvalg av Norges befolkning, viser at de unge bøndene har valgt et yrke som er uvanlig blant dagens unge.

Kun 19 prosent av respondentene under 29 år sier de opplever bondeyrket som attraktivt, mens hele 53 prosent sier det motsatte.

– Tallene viser at vi mer enn noen gang trenger gode forbilder som kan inspirere flere til å velge norsk landbruk. Bondeyrket har aldri vært mer spennende enn i dag, med et landbruk som er verdensledende innen teknologisk utvikling og produksjon. Vi vil trenge mange kloke hoder for å videreutvikle næringen, og den rekord store nominasjonen i år viser at vi er på riktig vei sier Traaseth.

I 2017 er det åttende gang Årets unge bonde arrangeres. Siden oppstarten har over 2.300 norske bønder blitt nominert til prisen og det er kåret syv vinnere blant disse.

Les mer om kandidatene og stem fram din favoritt til Årets unge bonde her: http://j.mp/2uRUbsG