– Depresjonstida i Malm er over for lengst

Verran: Lindstrøm var bare ungdommen da den første konkursen rammet gruva i Malm.

– Jeg merket ikke så mye til det som nå beskrives, men jeg hadde heller ikke foreldre som jobbet i bergverket. Jeg sparket fotball og hadde mine fritidsaktiviteter.

Etter at han for to år siden ble ordfører, har Lindstrøm fått sterkere innblikk i historien, og hvordan denne har påvirket dagens Malm-samfunn.

– Kolbjørn Almlid har gjort et kjempearbeid med å få dette fram i lyset. Åpenhet er viktig for oss, slik at dette kan diskuteres på et reelt faktagrunnlag, sier ordføreren, som ikke har lest den siste boka til Almlid – som kommer for salg denne uka.

Han sier at det viktigste er å ta lærdom av hva som skjer når en hjørnesteinsbedrift går over ende.

– Det ble en fase hvor mange følte på oppgitthet og sorg. Plutselig var det ikke bruk for de mange arbeiderne som hadde jobbet i gruva.

Når hjørnesteinsbedriften forsvinner får det mange konsekvenser og store ringvirkninger. Lindstrøm sier at det er naturlig at dette preget Malm i lang tid.

– Samtidig må vi huske at vi hadde ikke fått Tjuin industriområde uten Fosdalen. Det viktigste nå er å se framover.

I likhet med Almlid mener han at framtida for Malm er lys. Med ny vei, og en større kommune som er villig til å utvikle Tjuin som industriområde, tror han mye positivt er på gang.

– Samtidig renoveres det i det gamle arbeiderstrøket. Vi investerer nærmere 50 millioner i ny vei, gatelys, kloakk, vann og fiber. I dag hadde vi også anbudsåpning på fiberprosjektet til Follafoss, sier Lindstrøm.