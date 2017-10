Nå kan du se kjentfolk på melkekartongen

Den lokale bedriften som produserer forskjellige oster og iskrem, blir i disse dager presentert på Tine sine melkekartonger over hele Norge.

Lokal mat: I finalen i knallhard ostekonkurranse Nordtrøndersk flatbrød, ost og iskrem kan bli landets beste.

- Flere melkebønder bruker en del av melka på gården til å foredle og selge sine egne meieriprodukter. Tine ønsker å fremme et mangfold av meieriprodukter tuftet på norsk matkultur, lokale tradisjoner og ekte håndverk. Derfor bistår Tine med kompetanse for de som ønsker å starte opp med egen produksjon og ikke minst tilbyr Tine å distribuere varene for dem, forteller kommunikasjonsrådgiver Olav Håland i en pressemelding.

Gangstad gårdsysteri vil være å se på melkekartongene fram til 20. november.