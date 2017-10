Norske Skog utsetter fristen for sjette gang

Norske Skog opplyser at de er i ferd med å gjøre seg ferdig med et nytt forslag om restrukturering for å unngå konkurs. Forslaget legges trolig fram onsdag.

Dette er sjette utsettelse i prosessen med å prøve å få med seg obligasjonseierne og aksjonærene på en kriseplan.

– Det er ventet at forslaget vil bli kunngjort i morgen, onsdag 11 oktober, skriver Norske Skog i en børsmelding.

Selskapet opplyser at de er i ferd med å sluttføre dokumentasjonen til et revidert forslag.

Flere utsettelser

En forslag om restrukturering ble lagt fram av styret 18. september, men selskapets eiere og långivere ble ikke enige om planen. Opprinnelig var det satt en frist til fredag 29. september, men den har blitt forskjøvet flere ganger.

Ved forrige frist – mandag ettermiddag – opplyste styreleder Christen Sveaas at partene hadde nærmet seg og at det ble jobbet med et nytt redningsforslag.

Han håpte da at partene kunne enes om et omforent forslag til løsning tirsdag, men nå utsettes en eventuell avklaring nok en dag.

Uenige om løsningen

Den opprinnelige redningsplanen innebar blant annet å omgjøre to tredeler av gjelden på 9 milliarder kroner til aksjer til kreditorene. Det ville imidlertid gruppen av långivere som ikke har pant i selskapets fabrikker, ikke gå med på.

I stedet fremmet de et eget refinansieringsforslag der de kom bedre ut. Men det forslaget vendte den andre gruppen långivere, som har pant i Norske Skogs fabrikker, tommelen ned for.

Dersom partene ikke blir enige om en redningsplan, er konkurs eneste alternativ, ifølge styrelederen, som også er Norske Skogs største aksjonær med drøyt 11 prosent av aksjene.

En konkurs vil trolig bety en vanskelig og langdryg prosess som ender med at de sikrede kreditorene overtar alt.

Hvis partene blir enige, går planen videre til ekstraordinær generalforsamling, der den trenger støtte fra to tredeler av aksjonærene for å bli vedtatt.