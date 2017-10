Verdensdagen for psykisk helse arrangeres i dag

I Steinkjer har teamet bak prosjektet «Rask psykisk helsehjelp» ha stand på Amfi kjøpesenter. Prosjektet er underlagt enhet Mestring og oppfølging i Steinkjer kommune.

Prosjektleder Morten Westvik sier at Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse. Verdensdagen er en offisiell FN-dag som markeres over hele verden den 10. oktober hvert år. Den første markeringen var i 1992.

– Formålet med en slik dag er å øke kunnskapen om, og bedre holdningen til psykisk helse. Psykiske plager er vanlig. Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet, sier Westvik.

Levekårsundersøkelser viser at over 300.000 nordmenn slite med psykiske problemer, men det store flertallet opplever å bli friske.