Det var ti ganger så mange barn og tenåringer med fedme i verden i fjor som i 1975. Det kommer fram i en omfattende global studie, ledet av WHO og Imperial College i London.

Forskerne har gått gjennom over 2.400 undersøkelser som omfatter nærmere 130 millioner barn og tenåringer for å danne seg et bilde over hvordan barnekroppen har endret seg siden midten av 1970-tallet.

På bakgrunn av dette anslår studien, som er gjengitt i siste utgave av legetidsskriftet The Lancet , at det nå er 124 millioner barn med fedme i verden. Ytterligere 123 millioner barn havner i kategorien overvektig.

Flest gutter

74 millioner gutter i alderen 5 til 19 år i fjor hadde fedme, mot 6 millioner på midten av 1970-tallet. Antallet jenter med fedme økte fra 5 millioner til 50 millioner, viser undersøkelsen.

På Nauru, Cookøyene og Palau har nå en av tre barn og unge fedme. I enkelte land i Midtøsten, Nord-Afrika, Karibia og i USA har hvert femte barn fedme, med den store risiko for helseplager dette medfører.

I Norge ser det ut til at andelen barn med overvekt og fedme ikke lenger øker. Til sammen utgjør barn med overvekt eller fedme mellom 15 og 20 prosent. Det tilsvarer 1 av 6 barn.

Usunn mat

I rike land har økningen i antallet med fedme stagnert de siste årene, mens den øker i land med raskt voksende økonomi som Kina og India.

– Disse forurolige tendensene reflekterer virkningen i markedsføringen av mat og retningslinjer verden over, hvor sunn mat er for dyrt for familier og samfunn med lav inntekt, sier en av forskerne bak rapporten, Majid Ezzati.

Ezzati ber land øke beskatningen av usunn mat og mat med høyt sukkerinnhold, særlig med tanke på barn. WHOs ekspert innenfor kronisk sykdom, Fiona Bull, mener imidlertid at barn må bruke mindre tid foran skjermer og mer tid i aktivitet.

Global helsekrise

– Tallene viser at ekstrem og generell overvekt er en global helsekrise i dag, og den kan bli verre i årene som kommer med mindre vi går drastisk til verks, sier Bull.

Dersom utviklingen fortsetter, vil antallet barn med fedme i verden om fem år passere antallet barn som er feil- eller underernært.

117 millioner gutter og 75 millioner jenter var i fjor undervektige, men andelen har vært fallende de fleste steder i verden siden rundt 2000, med unntak av det sørøstlige Asia og i deler av Afrika.

Kroppsmasseindeks

Fedme og overvekt er grenseverdier for kroppsmasseindeks (KMI) og regnes ut ved å dele en persons vekt på høyden ganget med seg selv. Normalvekt ligger mellom 18,5 og 24,9. Jo høyere KMI man har, jo større risiko løper man for diabetes, andre helseproblemer og død. En KMI over 25 klassifiseres som overvekt, mens KMI over 30 betegnes som fedme. KMI over 40 betegnes som sykelig fedme.

KMI-metoden fungerer imidlertid dårlig på barn. For små barn er det utviklet vekstkurver som gir informasjon om hva som er normal høyde- og vektutvikling for friske barn. For eldre barn er det utviklet kurver og tabeller med samme formål.