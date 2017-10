CTM Lyng tapte i tingretten

Partene møttes i Asker Tingrett 13. september og nå er dommen falt, melder bransjefagbladet Byggfakta.

Ifølge fagbladet slår tingretten fast at forbrukernes rett til direkte tilgang til alle produkter i markedet, samt markedsføringslovens bestemmelser veier tyngre enn CTM Lyngs rett til å bestemme hvem som skal få rett til å selge produkter.

– Vi mener dette skaper en fullstendig uholdbar og uoversiktlig situasjon, ikke minst i forhold til service, garantier og reklamasjoner, sier administrerende direktør Terje Lillemo i CTM Lyng AS til Byggfakta.

CTM Lyng i Vanvikan, tidligere Lyng Elektronikk AS, satser sterkt på å produsere velferdsteknologiprodukter.

– Det kan synes som om vi kjemper «den umulige kamp». «Dommen» gir, slik vi ser det, heller ikke medhold i forhold til uautorisert bruk av våre merkevarenavn, vårt firmanavn, vårt produktunderlag eller annet. Det er for oss helt uforståelig at det råder fullt anarki, hvor det kan se ut som om useriøse aktører, uten noen form for avtale med produkteier, tilsynelatende kan gjøre hva disse vil, uten krav om å behandle andres eiendom med respekt, sier Terje Lillemo til Byggfakta.

Daglig leder i Megaflis, Ståle Lindgren, kommenterer saken overfor Byggfakta med å si at MegaFlis er glad for at retten gir selskapet medhold i å beskytte fri konkurranse til det beste for forbruker. Ut over dette ønsker ikke Lindgren å kommentere saken ytterligere.

CTM Lyng AS har ifølge Byggfakta ikke bestemt seg for hvilket skritt selskapet skal ta.