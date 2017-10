Nordtrøndersk kvinne i Syria etterforskes av PST

Det har etter hva Trønder-Avisa kjenner til ikke vært livstegn fra kvinnen, som opprinnelig er fra Verdal, på flere år.

PST har startet en etterforskning av henne basert på mistanken om deltakelse i en terrororganisasjon.

Det fortalte politibetjent Kim Ruderaas Sæter for PST i Oslo tingrett onsdag.

Mannen ble drept

Kvinnen, som nå er 31 år, dro til Syria i 2014 sammen med sin ektemann, som er fra Levanger, noen måneder før verdalingen som i disse dager møter som tiltalt for terrorforbund i Oslo tingrett. Paret var bosatt i Levanger før de reiste til Syria.

Hennes ektemann, som da var 27 år, skal i februar 2015 blitt drept i kamper. Dette bekreftet også den tiltalte verdalingen i tingretten.

Ifølge han har kvinnen giftet seg på nytt etter at mannen ble drept. Han hadde kontakt med henne fram til 17. august i 2015 ifølge funn PST har gjort via Facebook-kontoen til verdalingen.

Hadde kontakt med paret

Den siktede verdalingen forteller at han ikke fikk lov til å ha kontakt med kvinnen, som opprinnelig er fra Verdal, etter at ektemannen døde. Kvinner og menn som ikke er i slekt eller gift, skal ifølge han ikke snakke sammen i den Islamske staten (IS).

Verdalingen hadde imidlertid kontakt med paret flere ganger før kvinnens ektemann døde. Han skal også ha besøkt paret flere ganger i boligen de to disponerte i Syria.

Ifølge blant andre Dagbladet var det kvinnen som overtalte mannen sin om å reise til Syria etter at de konverterte. Det er også kvinnen som skal ha blitt radikalisert først, for så å ta med seg mannen inn i en konverterings- og radikaliseringsprosess.

Gift og har nytt navn

Kvinnen skal ha hatt en obligatorisk sørgeperiode på fire måneder etter ektemannens død.

Hun skal etterpå blitt gift med en annen mann med tilknytning til Norge. Hun skal også ha tatt et arabisk navn.