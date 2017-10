Ny bekjempelsesplan mot lakseviruset PD

Oppdraget om å lage en bekjempelsesplan kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Rammene for planen er den nye nasjonale PD-forskriften, endringene i transportforskriften og PD-områdeforskriften i Nord-Trøndelag og sør i Nordland.

Nye rammer og tiltak mot PD

Det er nå opprettet en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner. Målet er å redusere konsekvensene av sykdommen i PD-sonen, hindre etablering i overvåkingssonene og å begrense utbredelsen av virustypene som forårsaker PD.

Kravene til transport er skjerpet. Det er forbudt å transportere levende laksefisk unntatt settefisk ut av PD-sonen, og det er forbudt å transportere laksefisk til slakt over Hustadvika.

Samlet innebærer dette nye tiltak for å forsterke grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene, og for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen kan bli fri for sykdommen. Forskriften legger opp til mer områdevis forvaltning med koordinert drift og brakklegging både i PD-sonen og i overvåkingssonene.

Rammene for håndtering og bekjempelse av denne alvorlige fiskesykdommen er på plass. Nå gjenstår det å avklare detaljene.

Innspillmøte i Bergen

Mattilsynet har derfor invitert næringsaktørene til møte i Bergen 26. oktober. De viktigste temaene på møtet og i bekjempelsesplanen blir: