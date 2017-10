Leter fortsatt etter savnet kvinne i Skorovatn

Klokka 23.50 torsdag kveld ble det meldt om at et Sea King helikopter skulle gjøre et forsøk på å ta seg inn i området ved Gruvfjellet i Skorovatn for å gjøre et søk etter den savnede kvinnen som gikk seg vill torsdag ettermiddag. Men på grunn av dårlig vær måtte helikopteret snu.

– Det blir vurdert fortløpende om vi skal gjøre et nytt forsøk på å sende ut Sea King-helikopter. Men det er fortsatt dårlig vær i området, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie fredag morgen.

Politifolk med hunder, mannnskaper fra Røde Kors samt frivillige fortsetter nå søket etter kvinnen.

– Været vil bli avgjørende i om dette lykkes. Den savnede kvinnen skal være turvant men det er dårlig vær i området, sa operasjonsleder Øie torsdag kveld.

Mannskap fra politiet, Røde Kors og frivillige leter fortsatt etter den savnede kvinnen.Det gjør også politihunder og hunder fra norske redningshunder.

Sivilforsvaret er nå på plass i Skorovatn med sju personer som skal bistå i leteaksjonen.

– Vi er på plass med sju personer nå, men flere kommer etter hver, sier fig-leder Kari Akseth.

Hun beskriver leteforholdene som vanskelige.

– Det er snø og skodde i fjellet.

Savnet i Skorovatn

Det var kl. 21.03 at politiet meldte at det ble igangsatt en leteaksjon etter kvinnen som hadde gått seg vill i fjellområdet ved Gruvfjellet i Skorovatn i Namsskogan kommune.

Fra politiet ble det meldt at leteaksjonen var igangsatt i Grong, men etter det Trønder-Avisa erfarte befant kvinnen seg i området Gruvfjellet i Skorovatn. Men det lyktes ikke på dette tidpunktet å komme i kontakt med politiet for å få bekreftet dette.

Leder Tore Laksholm i Skorovas Røde Kors kunne imidlertid kl. 21.23 bekrefte at det var en savnet person i Skorovatn.

- Jeg kan bekrefte at det er savnet en person ved Gruvfjellet.

Kl. 21.35 kunne politiet fortelle at Røde Kors ble kontaktet og anmodet om bistand.

Dårlig vær i området

Kvinnen skal være i god form og gikk ut på tur rundt tolvtiden torsdag. Hun var senest i kontakt med sin mann på tekstmelding kl. 17.30. Siden da har det ikke vært kontakt mellom de to.

Mannen var selv ute og lette etter sin kone uten resultat og valgte å be politiet om hjelp kl. 19.30.

Kvinnen skal være turvant og hadde blant annet med seg en fjellduk. Men det skal være dårlig vær og rundt null grader i området det nå letes.

