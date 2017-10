– Nå føler jeg meg trygg

8. mars i år ble Leila Bayat, bosatt i Steinkjer, utvist fra Norge. Myndighetene trodde ikke på dokumentasjonen hun la fram, om en dom på 80 piskeslag, da kvinnen søkte asyl i 2009.

Bayat ble tidligere i høst ble pisket, og bildet av den sårete ryggen hennes gikk på alle kanaler. Hun varslet da søksmål mot den norske staten for å ha blitt tvansretunert til hjemlandet.

Trenger å slappe av

Fredag landet Bayat på Gradermoen, etter at advokat Preben Kløvfjell har jobbet på spreng med å få den iranske kvinnen tilbake til Norge.

– Jeg er glad for å være tilbake i Norge. Jeg kjenner meg trygg her. Men jeg er kjempesliten, og trenger å slappe av, sier Leila i et intervju med NRK på advokat Kløvfjells kontor i Oslo.

Leila-saken har skapt engasjement i Steinkjer, hvor sønnen (13) og samboeren fortvilet har ventet på å få Leila hjem. Over 200 personer møtte onsdag opp for å vise sin støtte for Bayat.

Fredag reiste samboeren for å møte henne i Oslo.

Advokat Kløvfjell sier til NRK at han har krevd å få det tidligere asyl- og utvisningsvedtaket omgjort, noe Utlendingsnemnda nå skal se på. Tirsdag ga UNE klarsignal for at Leila kunne komme tilbake til Norge.

– En skandale

– Det er en skandale at hun ikke fikk asyl første gangen hun søkte. Nå må norske styresmakter gjøre om den uretten de har gjort mot Leila, og gi henne asyl i Norge, sier Kløvfjell.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE bekrefter at Leila Bayat er hentet tilbake fordi nemnda skal se på saken på nytt.

– Vi fikk et intervju ambassaden i Iran gjorde med henne søndag for snart to uker siden. Vi har også fått en rapport fra ambassaden der den igjen har sett på en dom fra 2007, som det i 2010 vart konkludert med at ikke var ekte. Når ambassaden har sett på dommen på nytt, har den en ny konklusjon, sier Lyster.