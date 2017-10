Brøt seg inn på spisested og stjal øl

SPARBU: Klokka 04.39 natt til fredag meldte politiet om et innbrudd i en bedrift på Sparbu. Operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt forteller at det var en mann i 40-årene som hadde brutt seg inn på et spisested.

– Han hadde knust ei rute og tatt seg inn for å stjele øl, sier hun.

Etter å ha fått informasjon fra vitner dro politiet hjem til mannen.

– Han erkjente å ha brutt seg inn, og kan forvente seg en anmeldelse, sier Øie.