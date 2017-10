Byggmakker Gipling kjøper nytt byggvarehus

– Kjøpet er helt i tråd med vår vekststrategi, som er å eie og drive byggevarehus fra Dovre til Saltfjellet, sier administrerende direkør Per Hangerhagen i Gipling AS ien pressemelding torsdag.

Fra før driver Gipling 17 Byggmakker-butikker i Midt-Norge. Med Ørland Byggevare AS i porteføljen får de en virksomhet som har hatt god lønnsomhet over flere år.

– Vekstområde

– Med en omsetning på 27 millioner vil vi nå bli tilført et større volum og en effektiv logistikk ikke bare på Brekstad, men på hele Fosen, som er et betydelig vekstområde framover. Da er det betryggende å ha med folk som kan jobben sin og vi ser fram til å samarbeide med nye dyktige medarbeidere på Brekstad, sier Hangerhagen.

Selgerne av Ørland Byggevare AS er Rædergård Bygg AS, Rædergård Entreprenør og Atle Jektvik er svært fornøyd med at Byggmakker Gipling AS nå overtar.

– Dette vil gi oss en fordelaktig logistikk og et spennende forretningskonsept. Vi ønsker å bidra til at vårt byggevare-utsalg blir en integrert del av en større regional gruppering forankret i Midt-Norge, sier daglig leder Atle Jektvik i Ørland Byggevare AS

Selger for 1,5 mrd. i 2017

Totalt regner Gipling med å selge byggevarer for nesten 1,5 milliarder kroner i 2017. Gipling AS er et heleid datterselskap av Gipling Holding AS, som eies av Byggmakkergründerne Gunnar Severeide og Arnfinn Kolberg gjennom sitt selskap PLG Eiendom AS, Byggmakkerne i Mo og Bodø, samt Ligna AS.

Avtalen om transaksjonen er styrebehandlet i begge selskap. Selve overtakelsen vil skje 1. januar 2018.