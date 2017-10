Den savnede kvinnen er funnet i god behold

Kvinnen i 50-årene ble meldt savnet torsdag ettermiddag etter at hun hadde gått seg vill i fjellområdet ved Gruvfjellet i Skorovatn i Namsskogan kommune. Fredag formiddag ble kvinnen funnet i god behold.

– Jeg kan bekrefte at mamma er funnet i god behold. Hun hadde tatt seg inn i en hytt og hun ble funnet der, sier kvinnens datter i en tekstmelding til Trønder-Avisa.

Dårlig vær

Politiet, Røde Kors og frivillige letemannskaper samlet seg i Skorovatn torsdag kveld for å starte søket som har pågikk i hele natt.

Klokka 23.50 torsdag kveld ble det meldt om at et Sea King helikopter skulle gjøre et forsøk på å ta seg inn i området ved Gruvfjellet i Skorovatn, en på grunn av dårlig vær måtte helikopteret snu.

Ba om hjelp

Kvinnen gikk ut på tur rundt tolvtiden torsdag. Hun var senest i kontakt med sin mann på tekstmelding kl. 17.30. Mannen var selv ute og lette etter sin kone uten resultat og valgte å be politiet om hjelp kl. 19.30.