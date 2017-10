Nominert til Årets entreprenør

Smart medias gründer, deleier og styreleder Alexander Støvig Kjølstad har gjort seg bemerket i Entrepreneur Of the Year (EOY).

For å bli kåret til EOY heter det at ma nmå man ha entreprenørånd, gode økonomiske resultater, vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser, internasjonale mål, evne til å tenke nytt, samt personlig integritet og påvirkningskraft.

To eiere av selskapet

– Først og fremst må jeg påpeke at jeg ikke har vært alene om å skape og sikre vekst. Vi er to personer med eierskap i Smart Media via morselskapet Smart Norway. Vi har en delt ledermodell og er gode på ulike områder, sier Kjølstad til egne nettsider, og viser til kompanjongen Vegard Forbord.

I tillegg berømmer han Thomas Aune, som tok over som daglig leder i Smart Media da Kjølstad bestemte seg for å konsentrere seg om rollen som gründer, forretningsutvikler og styreleder.

Tøff kvalifisering

Av Norges 280 000 aksjeselskaper er det kun i underkant av 3 900 som tilfredsstiller kriteriene for å bli valgt ut til EOY-programmet i 2017. Omkring 300 av disse selskapene har en vekstskaper som tilfredsstiller kriteriene om aktiv ledelse og eierandel, og av disse igjen blir 50-60 spesielt interessante vekstskapere dybdeintervjuet og nominert til de regionale kåringene.

– Jeg er veldig fornøyd med at Smart Norway er det eneste konsernet innen digital kommunikasjon og markedsføring i Nord-Trøndelag med så mange ansatte, og med at alle selskapene i konsernet nå går i pluss. Særlig ettersom det er få i denne bransjen som overlever lengre enn fem år, sier Kjølstad..