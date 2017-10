Røykla rekkehus under brødbaking

Politiet meldte ved 21.40-tiden fredag kveld at det var kommet inn melding om brann i et rekkehus i Namsos.

«Beboere i enhet som er røykfylt har evakuert ut», skrev Politiet i Trøndelag på twitter noen minutter senere.

Ved 22-tiden melder politiet at brannvesenet har kontroll på stedet, og at røykutviklingen skyldes matlaging. Nystekte brød skal være årsaken til all røyken.